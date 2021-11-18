促轉會明年度預算於立院審查中，有立委發現促轉會以公務預算製作Podcast節目，其中一集邀請情趣商品業者探討情慾與白色恐怖的關聯，節目自爆曾收到朋友傳來入伍時潛入連長室打手槍、射在連長牌子的照片，「他覺得很爽」；節目說，這就像當年身處國民黨監控機關的人會在廁所自慰，展現自由與反抗。

立院司法及法制委員會昨審查促轉會111年度預算，但國民黨立委葉毓蘭指出，促轉會編列公務預算，開了一個名為「促轉星期四」的Podcast節目，按理內容應是推動轉型正義、重建社會信任，但第三集的主題卻是「性，跟轉型正義有什麼關係？」邀請與談者則是情趣商品業者「潤男」。

葉毓蘭說，聽完節目內容後，發現談論的情慾要跟轉型正義牽連在一起，實在是過度牽強；她認為，既然促轉會用的每分錢都來自老百姓的血汗，是應該以更嚴肅的態度來處理轉型正義的工作。

經查，葉毓蘭所指的「促轉星期四」Podcast節目第三集，是在今年中播出。節目主持人開場時說，該節目是「法克電台」與促轉會合作製作，過去就預告會與潤男合作，當時很多人乍聽之下，會認為情慾怎麼會跟轉型正義有關係，「轉型正義跟法克電台就有關聯性，但就因為太有關聯性，都在排行榜下面，所以才要去蹭人家(指潤男)的熱度。」

潤男則在節目自我介紹稱，潤男的「潤」就是ROOM，也是「潤滑液男孩」，他有個部落格在寫情趣用品的心得文與情色的東西。主持人回說，「所以今天請你來聊情慾色色的性啊、身體啊這些議題。」

節目進行中，主持人提到「威權象徵」時，潤男說「你說陽具嗎？哈哈哈，提到威權就是陽具啊，那些塔啊、高塔啊，就是陽具的象徵啊。」

接著，節目提到為何白色恐怖跟情慾有關，主持人與潤男就接連表達看法說，性跟權力有關係，權力就是春藥，權力會讓你快感，過去讀資料發現，性的暴力與監控本身就是權力的展現，「我們當兵的經驗，很多人會在身體被控制的時候，會用性這件事情，譬如打手槍來展現對身體還是有控制的。」

潤男更在節目說，「像我前幾天，我的好朋友就傳來一張照片給我，說他當年…這真的可以講嗎，好，我要講，他自己潛進連長室，然後打手槍，射在連長的牌子上面，他覺得很爽。」

接著主持人就問，「快感在哪裡？那只是個牌子，這有什麼象徵意義嗎？」潤男回應，「這個牌子在軍中是很有象徵性的東西，比較像是說，你可以控制我的日常生活，像是我要做什麼、我要去哪裡、我要怎麼想這些事情，可是你沒辦法控制我的慾望。」主持人則表示，所以這是用一種慾望的投射與反抗，射在上面，來作為一種宣洩。

兩人接著也提到，這樣就好像可以理解用情慾方式來做反抗，過去國民黨監控機關也會監控你在廁所打手槍的次數，因為很多人會在廁所自慰，展現了自由與反抗，另一部分是在廁所留言寫很多字。

對於葉毓蘭質疑節目部分內容與轉型正義關聯性不大，促轉會代理主委葉虹靈回應，潤男的聽眾都是在關注性別與身體議題的年輕人，而那集節目重點是在談刑求，不是在談情慾，情慾只是標題，實質是在談刑求。她也強調，這集效果非常好，吸引許多過去不關心這項議題的人收聽。