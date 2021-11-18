亞太電信致力推動智慧生活，運用資通訊核心技術支持國內新創，透過「5G創育加速器計畫」蓬勃5G發展，第三期培育計畫甫結束，今(18)日再度帶領新創團隊首次參與亞洲最大創新創業嘉年華「2021 Meet Taipei」，瞄準零接觸商機、共享經濟趨勢，新創團隊現場大秀5G＋AIoT相關應用。

獲得亞太電信Demo Day決選Top 5團隊「您好健康」，以AI技術結合5G直播方式，邀請教練線上授課，即時分析使用者動作並提供AI運動反饋，體驗零時差線上健身課程服務。「里程移動」與現有通勤或友善環境職業駕駛合作，將LED數位看板安裝在其車上，運用5G網路結合AI技術，追蹤廣告軌跡、進行大數據分析，開啟共享車體廣告生態系。

本屆加速器計劃除與兩大電信龍頭菲律賓Globe電信、泰國AIS通信的加速器AIS The StartUp合作，進行國際徵案，同時積極帶領新創搶進國內市場，參加大型創業嘉年華，協助團隊媒合最豐富的創業資源，鏈結更多發光發熱的舞台。

「亞太電信5G創育加速器計畫」培育的隊伍中，已有超過50％團隊開始獲利，4家新創公司與亞太電信進行通路及應用場域合作。近期更將攜手「瑞艾科技」新創團隊前進台中交通運輸，將於運輸站內打造全台首個大型拼接LCD觸控互動螢幕，將「食宿遊購行」資訊，融入於數位互動看板中，增添互動體驗，帶動商圈發展及提升乘客數。

展望未來，加速器計畫持續擴大與東南亞電信公司合作進行國際徵件，透過「APT Angel Club」國內小型創業家活動，提供深度投資交流，串聯5G及物聯網產業上下游相關單位，鏈結豐沛創業資源，加速創意化為商業模式進入市場。