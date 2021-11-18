經濟部18日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資23億元，包括恩捷電子、達理精控、樺嶺企業、震泰實業、蜜磨坊義式麵屋及威耀騰精密科技。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開113次聯審，通過707家中小企業投資約2977億元，帶來27143個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1067家企業投資約1兆4399億元，預估創造11萬6862個本國就業機會，後續尚有56家企業排隊待審。

威耀騰精密科技為汽機車零件廠，主要生產品項有車大燈、透視鏡、霧燈與底座組等，與美商Nordson共同合作開發設備，在亞洲、北美、中南美洲、歐洲及國內皆設有據點，為因應全球電動汽車市場需求，同時提升自有生產技術，計劃投入近4億元在臺南市安南區興建科工廠，導入自動化機器設備、AI應用等系統，符合全球經營趨勢，以達成國際思維、在地作為之目標，讓威耀騰活耀於國際汽機車零件業之舞台，並在國內創造49個就業機會。

恩捷電子專注於電子產品之設計及代工製造，產品供應車載、5G、電腦、醫療及消費性電子應用，供應國內知名上櫃科技公司外，亦銷售至美國、歐洲及日本地區。受限於現有廠房空間，已無法支持日益擴大產能，為長期業務發展與新品之佈局，計劃斥資逾6億元在新北市新莊區興建廠房，並以智慧製造、智慧物流與智慧工廠為目標，導入高階生產設備與AI智能數據分析，以因應快速變遷的電子產品市場，也為國內增加27個就業機會。

樺嶺企業早期為生產鋁門窗用鋁擠型產品，現主要用2000至7000系列的鋁合金為原材料，生產工業鋁擠型產品，如工業用軌道、汽車零件、太陽能配件、建築、自行車及航太等領域。由於公司逐步轉型，為供應給高精密需求車用及航太產業使用，廠房設備也需同步升級，為此計劃斥資逾8億元在臺南市鹽水區興建四廠與營運總部，同時亦在既有廠房導入新式智慧化節能設備，廠房內的能源都可達到最效使用，反轉傳統鋁擠型產業高耗能、高噪音之型態，也為國內增加78個就業機會。

震泰實業為汽車點火線圈與點火模組之供應商，供應600種以上點火線圈產品，給汽車售後市場之需求使用，行銷至美國、墨西哥、澳洲、阿根廷及泰國等地。為因應產業朝環保綠能趨勢邁進，需開發出更多安全、符合綠能及高效能之產品，計劃招募本國員工60名，擴大投入逾2億元在彰化高鐵特區第二種產業服務專用區興建廠房，以智慧綠能工廠為目標，運用智慧製造技術元素搭配自動化設備，達到即時監控製程，提升產能與生產效率，亦在廠房規劃上發揮節能減碳之功能，實現企業永續經營與發展目標。