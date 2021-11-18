新竹街口攻城獅球團於今日舉辦LIONEERS HUB開幕暨開季獅吼大會，宣佈全台首座職業球團複合性訓練基地LIONEERS HUB正式落成，由球團領隊Lisa與總經理高景炎攜手全體隊員喊出「READY TO ROAR」象徵新賽季已做足準備衝擊年度總冠軍，勢必以強勢獅吼捍衛主場。

新竹縣縣長楊文科與街口集團執行長胡亦嘉也現身力挺，除了讚賞攻城獅為城市與品牌帶來的正面效應外，也期待新賽季能一雪前恥擊敗強敵。球團於活動中公布未來訓練基地發展規劃與上半季豐富主題日，更邀請自家球星演繹新賽季周邊商品，今日起於拓元售票系統全面開賣例行賽上半季單場票。

新竹街口攻城獅球團於六月啟動LIONEERS HUB訓練基地計畫，共斥資超過4500萬改造原先位於體育館旁的廢棄建築。球團將此複合性訓練基地取名為「LIONEERS HUB」，是未來在新竹發展的重要基地(HSINCHU BASE)。HUB代表核心、中心之意，日常上班族使用筆電插上HUB後也能獲得更豐富的使用功能，象徵攻城獅進駐LIONEERS HUB後，將為新竹開創運動娛樂發展的無限可能，這也是球團屬地經營重要的歷程碑。

高景炎表示：「LIONEERS HUB是我們在新竹種下的一顆種子，我們將以此訓練基地為中心向外持續推廣籃球，證明攻城獅深耕新竹的決心！」攻城獅球團新任領隊Lisa也強調，在今年休賽季我們全力提升硬體與軟體設備，除了要帶給獅紫軍更棒的觀賽體驗外，也希望球員能無後顧之憂全力拚戰。

新竹街口攻城獅蓄「獅」待發，新賽季以「READY TO ROAR」作為宣傳口號，象徵經過上一季的洗禮後，獅群們已日漸強壯，將展現兇猛獅吼捍衛新竹主場，也期盼建立出攻城獅特有的球迷文化，邀請獅紫軍到場獅吼助陣！今年休賽季攻城獅於自由球員市場補進郭少傑與林宜輝，提升穩定得分能力，且三位洋將辛巴、大勝與法獅皆具有一定宰制力。林冠綸總教練於記者會中信心喊話：「今年我們期許自己坐二望一，最終目標就是衝擊總冠軍！」

這場記者會也是三洋將首度公開露面，當談到自己新的中文名時，辛巴表示：「這是很有意義的名字，我希望自己能跟獅子王的劇情一樣，捍衛榮耀國拿下總冠軍！」法獅與大勝已投入團隊練球約一週，兩位皆認為團隊結構成熟，陣中有老中青三代極具代表性的球員，且目前團隊磨合漸入佳境，非常期待新賽季與本土球員聯手迎戰強敵。

為提升球迷更便利的購票體驗，球團攜手街口支付開發售票功能，共同推動票務電子化，讓球迷可憑QR Code快速掃碼入場。即日起，攻城獅例行賽上半季單場票已於拓元售票系統全面開賣，經過前三階段搶先售票，球團已賣出破兩萬張門票，視野極佳的終極獅心瘋已接近完售，特別是兩大火熱組合，對戰台北富邦勇士與福爾摩沙台新夢想家。