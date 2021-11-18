「鼻塞」是現代人常見的病症，當鼻塞無法呼吸時，會造成生活、工作、睡眠等重大困擾，一名60歲的王姓男子深受鼻塞困擾長達20年，近期症狀加劇，到高雄市立小港醫院就診，經過功能性鼻整形手術調整軟骨結構，才終於解決鼻塞與睡眠問題。

鼻腔是人體呼吸的重要器官，因此，當民眾鼻塞無法順暢呼吸時，會造成生活、工作、睡眠等重大困擾，多數的鼻塞跟過敏、慢性肥厚性鼻炎、鼻中隔彎曲有關，然而也有部分民眾是因為鼻閥塌陷或狹窄所致，除了影響生活，嚴重的患者更可能會影響外觀。

小港醫院耳鼻喉科醫師劉承信表示，近期有名60歲王姓男患者到門診就醫，他闡述，自己的鼻塞問題已經困擾他20年，已動過4次下鼻甲、鼻中隔彎曲、鼻咽及扁桃腺等手術，但效果都不佳，最近更是塞到每晚都無法入睡，且鼻子常有快黏住無法呼吸的感覺。

經劉承信檢查後發現，王男是因為鼻子軟骨支撐功能不足，造成鼻閥塌陷，使得吸氣時鼻孔內部狹窄，才導致吸不到空氣。劉承信表示，面對鼻閥塌陷狹窄，微創的鼻中隔鼻道成型手術或冷凝氣化幫助有限，可採用開放性功能性鼻整形手術，將塌陷狹窄的鼻閥用軟骨加強支撐，架構重塑，恢復通暢的呼吸。經過功能性鼻整形手術後，王男順利解決困擾他長達20年的鼻塞與睡眠問題。