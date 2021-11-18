國際評級機構－惠譽預計，2022年的中國房地產銷售將收縮10％～15％，鑒於境外債券市場持續波動，預期中國房企短期內透過境外債券市場融資將會面臨巨大挑戰，因此行業在未來3個月可能會出現更多違約或債務重組事件。

路透報導，惠譽大中華區房地產評級聯席主管鄭俊英等指出，儘管2021年中國房地產銷售預測將與2020年持平，但預計2022年的行業銷售會在今年的高基期下收縮10％~15％。

惠譽並認為，政府對行業會作出適當的政策調整，藉以穩定市場信心及房企的境內外融資環境。

而隨著房地產風險上升，對中國金融業資產品質的擔憂有所浮現。

惠譽亞太區金融機構評級聯席董事徐雯超認為，房地產行業承壓對金融體系影響總體可控，中小行或承受更大資產品質壓力。

近期中國銀行間市場交易商協會近日允許保利發展、招商蛇口等房企註冊發行債務融資工具。不過，業內人士認為，目前境內發債主角是國有房企，民營房企融資情況可能仍面臨較大挑戰。