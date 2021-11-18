瑞典研究指出「AZ疫苗接種4個月後保護力降為-19%」，引起各界關注。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此研究的參與者很多，而這個負值在統計學上不具有太大的意義，且該研究尚未經過同儕審查，可能出現疫苗保護力被低估的情形。

精神科醫師沈政男今在臉書分享一篇瑞典論文指出，研究蒐集84萬對參與者，分為打過疫苗與沒打疫苗的對照組，結果發現打AZ疫苗4個月後效力竟退步至-19％，混打「AZ+mRNA疫苗」的組合經過4個月，疫苗效力仍有66％。

對此，羅一鈞今在記者會上指出，瑞典研究發現打過兩劑AZ疫苗的民眾，經過121天後效力為負值，是因為實驗組的感染比例為10萬人分之1.6，而沒打疫苗的對照組則是10萬人分之1.4，乍看之下好像打過疫苗者的感染風險比沒打的人更高。

羅一鈞表示，在統計學上的信賴區間如果包含零或是跨過零，其實就是不具有顯著差異，也就是說，追蹤到120天後，疫苗保護力與沒打疫苗是差不多的。且瑞典今年五月後疫情大幅降溫，由於國內疫情趨緩，追蹤時就發現無論有無打過疫苗，確診比例都已少很多，可能會因此讓疫苗保護力被低估。

羅一鈞進一步指出，打過兩劑BNT的民眾，追蹤210天後也出現類似狀況，從瑞典報告中可看到絕對值是23，但信賴區間實際上也是從-2跨到41，同樣包含0，因此兩種組合在統計上都不具顯著意義。

羅一鈞說，這份瑞典研究目前尚未經過同儕審查，但已有不少學者針對分層分析、干擾因子等提出質疑，目前僅能推論出，不管打什麼疫苗，隨著時間遞減，保護力都可能下降，因此需要在適當時間提出加強針因應。