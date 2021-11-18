物價成本高漲撐不住，台灣麥當勞今（18日）宣布，考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格；部分主餐單點調升1-5元、點心飲料則最多調降7元，最高調升7元；「1+1=$50」、「甜心卡」買A送B等優惠組合，則持續供應。

麥當勞公布，11月24日起部分產品價格將調整：超值全餐平均調幅2.2%，有的品項調降，有的品項調漲，包括嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐單點價格調升1至5元。

麥當勞點心飲料漲跌互現，最高調升7元，最多調降7元，平均調幅4%。（麥當勞提供）

麥當勞點心飲料類，則平均調幅4%，調降的品項部分，包括McCafé系列阿薩姆鮮奶茶、香草那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵調降5元；巧克力與冰沙系列，包括蜂蜜檸檬冰沙、芒果檸檬冰沙、野莓檸檬冰沙，均調降2元；經典美式咖啡調降7元，價格自55元調降至48元，降幅13%，但11月24日起停止提供小杯套餐咖啡。

另點心飲料類調漲的部分，包括蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡6項點心，單點價格調升3至4元；玉米湯小杯調升7元、大杯調升3元；汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶等7項飲料，單點價格調升3至5元。且「12塊麥脆鷄腿分享盒」與「黃金派對分享盒」，11月24日起也將停止銷售，改推出「30塊麥克鷄塊分享盒 」及「鷄塊雞腿分享盒」。