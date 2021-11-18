四大公投案將於12月18日投票，近日媒體都在公布民調結果，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，雖然民進黨動員全黨上下，到處宣傳反公投，結果頂多拉抬三個百分點，相當於誤差範圍，這表示大勢依然沒變。

沈政男今（18日）在臉書發文表示，自己剛剛看到一位綠營大老說，「《TVBS》民調顯示同意三接遷離為三成多，投票率為六成多，因此該公投同意票不會超過兩成五門檻」。沈要說，拜託，連民調都不會解讀，人家說六成多投票率是指所有公民，而同意與不同意相近，因此開出來就是各三成多，怎麼會有門檻的問題？沈直言，六成左右公投投票率，不管怎麼投，結果不是同意就是不同意，就是不會有門檻問題，台灣政治就是這樣，一直讓一些數學不好的人在決定。

對於近來媒體公布的民調，沈政男解析，《ETtoday新聞雲》最近接連做了兩次公投民調，採用的方法是比較少見的簡訊調查，但兩次穩定度好而且某些數值與《TVBS》相近，也是值得參考，最一致是公投投票率，看起來就是六成左右了。

沈政男指出，反萊豬就是五成多同意，兩者也是相近；公投綁大選沒什麼好講，就是直接過關了；至於核四重啟與三接遷離，兩家民調就有一些差距了，但相差也是不大，看起來就是三接遷離會過關，而核四重啟就不一定了。

針對《ETtoday》的兩次兩次民調結果，沈政男發現，雖然民進黨動員全黨上下，到處宣傳反公投，結果頂多拉抬三個百分點，相當於誤差範圍。大勢依然沒變：反萊豬一馬當先，帶動其他三項公投。沈稱，反萊豬公投是一定會過，這裡只是提醒大家，藉此機會看看從2012到2021，多少人改變立場，他們的立論又是什麼。