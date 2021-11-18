台中市沙鹿區向上路6段下坡路段，車輪下的悲情接二連三。市議員楊典忠為民請命說，沙鹿區向上路今年已發生4起追撞車禍，去年實施5個月也有效降低四成交通事故的「區間測速照相」，去年5月暫停至今卻一直未再裝，要求警方應儘速檢驗並裝置。副市長陳子敬說，透過警政署向交通部反映，希望儘快通過檢驗讓中市安裝。

楊典忠表示，沙鹿區向上路六段是車禍頻傳的死亡坡道，15日凌晨發生大貨車疑似煞車失靈，追撞前方停等紅綠燈的6輛車造成6人受傷，這已經是今年第四起重大交通事故；包括1月21日追撞2車、7月12日大卡車翻覆、9月8日追撞7車，造成7人輕重傷，讓市民行經該路段都怕怕的。

楊典忠說，根據警察局資料，從龍井到沙鹿這段向上路六段有著1.7公里的長下坡，2019年發生95件車禍造成38人傷亡，市警察局在這個路段設置區間測速照相，2020年1月正式啟用舉發，實施前每個月將近20多件，實施後降低到10件左右，事故數減少4成。

楊典忠指出，台中港快速發展加工出口區提升為科技產業園區，帶動週邊工業區、產業園區開發，未來大型貨櫃車輛越來越多，沙鹿向上路六段以及清水國道四號接臨港路，應該規劃大貨車專用道路或是高架化道路直達台中港區，用大小車輛分流方式，確保用路人安全。

警察局長蔡蒼柏強調，沙鹿向上路六段是市區往沙鹿港區的主要道路，是警察局交通工作的重點，因坡度陡、距離又長，警察局本來設置區間測速照相，但礙於設備需要交通部認定後才能使用；目前台中市區間測速照設備都已經通過經濟部標準檢驗局檢驗，器材設備都不是中國組裝或零件，市府會再向中央爭取希望儘快實施區間測速照相。