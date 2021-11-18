40歲女星陳茵媺2006年參加港姐競選獲得冠軍和「國際親善小姐」獎，後來她以電視劇《單戀雙城》人氣躍升，成為無線電視一姐，2013年與男星陳豪結婚後就把重心放在家庭，擁有34D傲人上圍的她也就此「封胸」，近日她曬出自己穿白色高領短袖上衣美照，但因衣服太透明，貼身內衣全都露。

陳茵媺過去拍攝《心戰》期間與陳豪相識相戀，2013年兩人在巴黎完婚，同年底生下一子，夫妻倆陸續又在2015年、2016年迎來一子一女，成為五口之家，而陳茵媺結婚後完全回歸家庭息影，將重心放在盡責當好妻子、好媽媽，身材姣好的她因此「封印」好身材，直到2015年她復出拍攝電影《開飯啦！》，才被媒體拍到解封穿泳衣露半球在飯店跟老公、小孩嬉戲。

陳茵媺和陳豪育有2子1女。（圖／翻攝自aimeechan_official IG）

陳茵媺與陳豪傑婚後始終恩愛熱戀如昔，被譽為模範夫妻，2019年陳茵媺接受專訪，透露有人認為生了小孩就是婚姻的墳墓，還有人稱孩子是夫妻關係的第三者，陳茵媺以自身經驗強調不那麼認為，就她而言，夫妻之道貴在經營，兩人平時都會預留兩人世界時間給對方，也約好每年都會空出一段時間安排兩人旅行，為兩人感情增溫。

今年6月，陳茵媺為了慶祝結婚8周年，曬出兩人黑白婚紗照分享自己問老公說：「竟然已經結婚8年了？」，陳豪則說：「對啊，好難想像」，陳茵媺又問為什麼感覺不到已經過了這麼多年，陳豪放閃回：「因為我們很幸福」，陳茵媺形容另一半不只是她的丈夫，還是最好的朋友，「你完整了我的人生」，也放話等不及攜手跟陳豪繼續攜手走下半生，引來網友道賀祝福。