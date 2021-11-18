《詭扯》一日店長活動。（車庫娛樂提供）

動作喜劇片《詭扯》入圍金馬獎8項大獎，許富翔也憑著該片提名最佳新導演，上週五（12日）正式上映，票房更開出佳績，而許富翔與片中客串女鬼的愛妻陳意涵日前再宣布13日喜獲第2胎天蠍女娃，湊成一個「好」字，可謂「雙喜臨門」，為了慶祝這項好消息，《詭扯》再加碼舉辦「買一送一」特別活動。

該片集結陳柏霖、劉冠廷、陳意涵、陳以文、百白、侯彥西、黃尚禾、大鶴等人主演，眾多實力派演員齊聚一堂不畏形象飆戲，讓觀眾看了十分過癮。事實上，不僅片中劇情無俚頭，戲外演員們也相當胡鬧，竟還在拍攝期間，一群人到溪中間一邊泡腳一邊打麻將，陳意涵笑說：「劇組感情好，通常拍出來的戲都是好看的，因為大家都很真實呈現他們的感情，我覺得觀眾一定可以在大銀幕感受得到！」

其中劉冠廷飾演對刑警格外有憧憬的假臥底「老楊」，在片中不僅全裸入鏡，劉冠廷還向導演自告奮勇為戲剃「河童髮型」，相當敬業！不僅造型特殊，對角色台詞很有想法的劉冠廷，當初在拍攝現場也常常與導演許富翔討論即興演出，希望可以擦出不一樣的火花，最後呈現出來的「笑果」十足，劉冠廷更一舉拿下台北電影節「最佳男配角獎」。

「老楊」獨特的搞笑魅力也備受觀眾喜愛，為了感謝粉絲的支持，除了在臉書下載列印「買一送一券」，即日起至21日全台上映戲院購買全票，出示列印「買一送一券」，就可以免費得到1張電影票外，劉冠廷也將出席北中南「一日店長」活動，為粉絲親自售票服務，只要於活動時間內購買《詭扯》限定場次電影票2張，當日即可與劉冠廷合影。