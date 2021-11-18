由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》於今日公開11月18日版本更新後的各項精彩1週年活動與內容 。

為慶祝《sin 七大罪～魔王崇拜～》滿1週年紀念，營運團隊準備了豐富的活動內容及各種獎勵要感謝這一年來支持我們的信徒們。本次週年慶登入即送「慶週年登入卷」！只要累積滿5張，便可到兌換商店換取「隨機大罪美德召喚箱」1個，即可獲得隨機大罪或美德角色1位！

除此之外，每天登入遊戲除了獲得「慶週年登入卷」之外，還有「大罪魔王召喚卷軸」、「虛妄魂鏡捲軸」、「魔星召喚捲軸」、靈魂之石……等各種豐富獎勵且共計超過100抽以上的各式召喚卷軸！ 這麼豐富的信徒回饋內容，營運團隊誠意滿滿的奉上邀請各位信徒一同共襄盛舉，請信徒們千萬不要錯過了！

●週年回饋福利滿滿！★5換裝魔星自己選

你有某隻中意的換裝魔星，卻因為總是非洲的體質始終無法如願入手嗎？不用失意難過了！於11/18版本更新後，將分兩個階段贈送換裝魔星自選箱給所有信徒，活動內容說明如下：

第一週階段：七美德紀念週 (11/18維護後-11/25維護前)

此期間登入遊戲的信徒，皆可獲取「換裝魔星自選箱x1」及「七美德分靈自選箱x1」的領取機會，可直接兌換自選最喜愛的「★5換裝魔星角色」及「七美德角色分靈」各1隻！

第二週階段：七大罪紀念週 (11/25維護後-12/02維護前)

此期間登入遊戲的信徒，皆可獲取「換裝魔星自選箱x1」及「七大罪分靈自選箱x1」的領取機會，可直接兌換自選最喜愛的「★5換裝魔星角色」及「七大罪角色分靈」各1隻！

活動期間當中只要兩週皆有登入遊戲並完成任務，共可獲得自選「七美德角色分靈」1隻、「七大罪角色分靈」1隻及自選「★5換裝魔星角色」2隻的週年慶回饋賞，錯過指定的時間就沒有其他領取機會了！信徒千萬要記得登入領取唷！

魔王、天使、魔星中你最喜愛的是哪一位角色呢？

●異端魔王參上！壓軸的虛妄之罪登場！

作為曾經的七大罪之首-虛妄之罪 貝利亞爾也將在本次1週年活動中限時登場！

週年慶活動期間(11/18維護後-12/02維護前) 信徒可以在遊戲內限定卡池中入手「★5虛妄之罪 貝利亞爾」角色，同時週年慶期間連續兩週週六將在粉絲團舉辦推播有獎徵答，活動內容如下：

於11/20、11/27 兩天當中，信徒將於某個時段收到手機遊戲的推播問題，只要將知道的答案至粉絲團指定貼文下留言回答，就有機會獲得「★5虛妄之罪 貝利亞爾」分靈1隻！(每週抽一位得獎信徒)，記得手機內遊戲的推播要開啟才不會錯過這個機會唷！

★5虛妄之魔王 貝利亞爾 司掌虛妄的魔王。 地獄名門班德魯家的千金，前任「七大罪」首席。 自尊心極高，容易說大話，因此經常失敗闖禍。 但無論何時她總是自大且積極正向，彷彿擁有鐵打的心臟。

●7天成就任務 七大罪&美德再次GET！

於週年慶活動期間舉辦的七美德紀念週(11/18維護後-11/25維護前)及七大罪紀念週(11/25維護後-12/02維護前) 將各自推出7天成就任務活動。

活動期間當中，信徒們只要達成指定的活動條件，即可領取各式豐富的遊戲資源和獎勵道具，包括「週年美德池召喚卷軸」(美德週限定)、「週年大罪池召喚卷軸」(大罪週限定)、鑽石、金幣、★4強化訓練師、靈魂之石、虛妄召喚捲軸……等各式獎勵。

其中累積達成滿30次任務，即可直接獲得「美德天使分靈自選箱x1」(美德週限定) 及「大罪魔王分靈自選箱x1」(大罪週限定)，信徒可透過此自選箱自行選擇喜愛的美德角色及大罪角色分靈各1隻，獲得再次入手七大罪&七美德的機會提升角色技能等級！

七大罪之首傲慢之魔王 路西法VS 七美德之首 忠義之天使 米迦勒 你是哪一邊的信徒呢？

●全新公會王登場 四騎士&大破魂鏡兌換全面解放

除了各種週年慶專屬期間限定活動之外，遊戲內也將陸續開放更多的系統與內容帶給各位信徒，讓我們一起來看看吧！

四騎士&換裝魔星常駐 新角色乳首解放

於11/18維護後，四位騎士角色 愛斯梅拉、吉諾、絲達拉、緹露札 將加入到目前的大罪魔王召喚固定卡池，而魔星召喚固定卡池中也將新增換裝魔星角色！同時白金商店將可直接兌換到大破魂鏡。

除此之外，本次維護後於紳士版中將開放 路西法、吉諾、妃歐拉、和 換裝大罪-咆嘯的殘暑食欲別西卜 解放乳首角色立繪，各位信徒們又可以大飽眼福啦！後續預定還會開放全新的屬性塔玩法，相關介紹也會陸續釋出，請信徒們留意官方公告相關消息唷！

全新公會挑戰

現在公會戰每週挑戰的七大罪是否已經無法滿足你的成就感了呢？

全新公會挑戰將於11/25維護後將全面更新為七美德來鎮守！向來和七大罪就是死對頭的七美德們又會拿出什麼本事來鎮守公會戰呢？敬請信徒們拭目以待！

全新登場公會王將由七美德來鎮守

●週年慶加碼回饋 精彩活動連發

為慶祝《sin 七大罪～魔王崇拜～》在信徒的支持與陪伴下迎來了1週年，除了遊戲內的各式獎勵與回饋之外，我們也舉辦了更多社群趣味活動與實體獎勵要送給大家，快來看看還有哪些有趣的活動吧！

1週年快樂！ 限量簽名板大放送

於11/19~12/02週年慶活動期間，只要信徒到官方粉絲團參與活動，即可獲得《sin 七大罪～魔王崇拜～》遊戲聲優限量簽名版共5名，以下指定角色各1張的抽獎機會！

1週年快樂！ 限量簽名板大放送

大罪派VS美德派？！ 投票就送鑽石！

至11/21為止，只要信徒到官方粉絲團參大罪與美德角色票選活動，活動結束之後只要總票數獲得多少，就送給你多少遊戲內鑽石！各位信徒還不快手拉手趕緊去投票好好賺一筆大的！

1周年，大罪美德票選活動。

這就是我的Style 低成本Cos活動展開！

想必大家一定都知道低成本Cos之王的那個男人吧！為了增加1週年的趣味性，本次我們也舉辦了趣味好玩的低成本Cos大賽投稿活動要和各位信徒一起大玩特玩一番！

活動期間至12/4為止，信徒可以透過各種有趣的方式發揮你的創意扮成遊戲內的各種角色來進行投稿，只要投稿即可獲得鑽石X500，獲獎信徒還可獲得各式限量實體獎品包括：限量T恤、七大罪VS七美德L夾套組、鑰匙圈組…及大罪美德自選箱等獎勵，請各位信徒踴躍投稿發揮你的創意喔！

低成本Cos活動展開！

在此感謝所有信徒的支持與陪伴，和營運團隊一起迎接《sin 七大罪～魔王崇拜～》滿1週年的到來。 未來營運團隊仍會持續推出各種精彩的活動內容給信徒們，並期望繼續陪伴著各位，帶給信徒們更多豐富有趣的回憶。

更多驚喜有趣好玩的精采活動與投稿抽獎等內容，歡迎各位信徒至官方粉絲團內查看確認，別錯過豐富的抽獎機會唷！