助陣在地商家搶振興商機，合庫匯編手冊為超過600店家集氣。對此合庫指出，為協助中小型店家搶攻振興商機，因此，合庫特別彙整超過600家在地優質特店，推出「台灣Pay精選特店手冊」，依照不同區域推薦可使用台灣Pay的在地商家，滿足消費者食、衣、住、行、育、樂不同的需求，部分商家更提供專屬優惠，讓消費者帶著手機就可以環台走透透，消費者可直接上合庫官網或行動網銀APP的振興五倍券專區(https://actlink.tcb-bank.com.tw/tricoupon/v1.0.0/tricoupon/index)下載電子手冊。

國內疫情雖已逐漸趨緩，合庫為減少消費者及店家接觸現金的風險，持續推廣台灣Pay行動支付，今年為振興台灣經濟，配合政府推廣「數位振興五倍券」，除原有的台灣Pay綁定加碼優惠外，更攜手多家台灣Pay特店；除了上述方式下載電子手冊之外，消費者亦可使用合庫Line官方帳號點選「五倍券-台灣Pay精選店家查詢」，輸入想查詢的地址或傳送定位，就會提供相關的台灣Pay特店資訊。

合庫也表示，為了讓數位振興券加碼更有感，響應經濟部推出的好食券優惠，此次合庫特與鬍鬚張攜手推出台灣Pay專屬活動，只要於鬍鬚張直營門市消費刷台灣Pay立享8折優惠，單筆回饋上限200元，活動總回饋上限110萬元。