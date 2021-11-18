全球首家Panel Semiconductor公司方略電子(PanelSemi Corporation)，參加「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華，展出世界第一、台灣首創的Flexible AM Mini LED顯示科技，輕薄、省電、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用，為未來想像世界打造更多豐富的可能性。

方略電子全球首發的Flexible AM Mini LED顯示器「 Primary Display」初色Mini LED直顯，搭載軟性基板，具有高曲率、高亮度、高色彩飽和度與高清晰動態畫質等特性，該款輕(55吋/4Kg)、薄(<1mm)、可省電50%的初色顯示器，還可多屏無縫拼接，除了屏體不發熱之外，僅藉由12V電池即可驅動，隨處可用的特點也成為一大特色。

超輕薄、易安裝、易攜帶等優勢，讓方略電子甫推出Primary Display初色Mini LED直顯產品，就獲得日本市場青睞，計畫應用於商業廣告、機器人與地鐵等，至於台灣方面，也已獲得電競場域與總裁辦公室訂單。

方略電子表示，Primary Display初色Mini LED直顯，在作為平面顯示器時，可廣泛應用於各種場域，像是媒體記者會、商場廣告看板、數位藝術展示、安防，以及高端商業顯示與會議室等都很適合，可高效滿足客戶需求。

Primary Display初色Mini LED直顯，採用軟性基板，並搭配方略電子獨家開發的無縫拼接技術，讓顯示器可達到無限拼接的效果，進一步打破尺寸限制，同時可轉換成不同的曲面與形狀，提供各式造型需求。方略電子在展覽會場中，特別以內凹顯示器ImCurve，以及圓柱顯示器MagiCylinder呈現。

方略電子指出，ImCurve在展場中以內凹顯示器方式展出，但其還能以外凸、S-curve等多樣貌型態出現，並可客製化弧形面積大小，適合沉浸式體驗、電競座艙、體感遊戲配件以及無人機飛行等應用，而搭配弧形拼接所呈現的虛擬場景，更可大幅度提高使用者的視覺體驗。

至於MagiCylinder魔術圓柱顯示器，除了擁有360度大視角，可客製化圓柱大小(直徑30~60公分)外，組裝也只要3步驟，1分鐘就可以變出圓柱顯示器，適合美酒飲料廣告、V-tuber元宇宙分身、光明燈以及雲柱火柱等應用，透過該顯示器，將可顛覆使用者對於視聽感受的想像。

方略電子成立於2021年3月，董事長丁景隆表示，方略電子的願景是以TFT產業基礎作為科技的異質整合平台，建構多元的Panel Semiconductor Ecosystem，開發各領域的創新產品，為人們帶來更優質的生活體驗。