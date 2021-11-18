元大金再獲國際級的永續大獎。日前元大金今年第二度獲英國標準協會(BSI)頒發「2021永續韌性領航獎」，這是元大金已連續第2年獲得該獎項，包括元大金率先同業使用「氣候相關財務揭露(TCFD)」框架、透過簽署科學基礎減量目標(SBT)、簽署赤道原則等一系列建立符合國際標準的專案融資及財務評核制度，均受到評審團高度青睞。

元大金最近在ESG領域具代表性的國際獎項獲獎頻頻，除了上述「2021永續韌性領航獎」，日前更連續3年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數與新興市場指數雙榜，更在今年拿下標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第一名，並在MSCI ESG評比報告中，連2年獲A級評比，亦在最新出爐的碳揭露專案評比(CDP)拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名之一，亦名列全球企業排名前2%。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）指出，若世界升溫2.9℃，最弱勢的65國GDP(國內生產毛額)到了2100年將減少64％，環境永續議題在國際間受重視的程度有增無減。

對此元大金指出，元大金多年來已導入並達成多項ISO國際標準驗證，以行動具體實踐聯合國SDGs 17 項永續發展目標，包括元大金控自2015年就導入ISO 14001環境管理系統，建立環境管理架構，擬訂環境政策，提出持續管理改善方案，並陸續推展ISO 14064-1溫室氣體排放盤查、ISO 50001能源管理系統及ISO 14046水足跡盤查，逐年執行迄今，已有效執行減碳、節能、節水及事業廢棄物的管控，並全面提升環境管理效能，同時透過教育訓練宣導環保議題，已使同仁對氣候風險事件應變能力有相當的提升，亦降低公司營運潛在風險。

元大金也說明，在執行「氣候相關財務揭露(TCFD)」方面，交易對象若被鑑別為潛在氣候風險客戶，公司在授信、放款評估時會更為審慎，而透過簽署科學基礎減量目標(SBT)，對於高碳排產業別將更為關注，並會進行投融資碳排分析，設立減碳目標，發揮影響力促使低碳產業發展及轉型。