全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）開發的「星艦」（Starship）被美國國家航空暨太空總署（NASA）選為重返月球的載具；他說，明年初將嘗試首次軌道飛行。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）與美國國家研究院太空研究委員會（National Academies Space Studies Board）會談時說：「我們將在12月進行一系列測試，希望於（明年）1月發射。」

他說：「首次發射有很多相關風險。所以我不會說可能會成功，但我認為我們會取得很大進展。」

星艦已數度執行次軌道太空飛行。在幾次測試以令人印象深刻的爆炸告終後，SpaceX終於成功讓這艘設計可重覆使用的太空船著陸。

在即將展開的軌道測試中，星艦將配備超重型（Super Heavy）第一節超強力推進器。

馬斯克預期年底左右可獲得美國聯邦航空總署（FAA）的批准。在這項擬議中的明年1月發射測試之後，馬斯克的目標是在2022年底前再執行至少十多次發射。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101118