【LIVE直播】公投17案「重啟核四」 意見發表會 黃士修正面迎戰台電處長許永輝｜2021.11.18

四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」於15時至16時登場，由台電核能發電處長許永輝擔任代表反方。許在會中表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮，相信全體國人都認同「沒有核安就沒有核電」這個理念。

許永輝表示，他在台電工作31年，他挺過核能最艱困的時代，他是一個工程師，挺何跟反核的政治爭議不在他心中，只有安全跟不安全的電廠在他心中，他在核能就是負責試運場測試的。作為一個工程師，他4月1日就提過了，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，若同意方要對他提告他不反對，因為他有義務要保護一起工作的兄弟與全台灣人的生命。

許永輝指出，核四必須依據美國法規去採購歐美的設備，這與日本的建物根本無法相容，尤其在安全配置上根本無法相應；K6、K7人家是蓋了4年，但核四建造了20多年一度電都發不了；試運轉測試沒有通過，只是因為原能會拒絕審查，但試運轉測試是從2007年一路做到2014年，等於用了核一、二、三廠7倍的時間來寫這張考卷，這叫原能會失職嗎？可見這不是蔡政府的原能會不予放行，連馬政府的原能會也未能過關。

許永輝強調，黃士修背後有多位教授、專家都令他敬重，但他不禁想問，安檢報告與試運轉測試報告明明是截然不同的兩種東西，為何這些權威學者、實務專家不願向民眾說清楚？核四背後有種種問題，其中評保文件出問題更可謂「一步錯步步錯」，另外包括防火風門沒有美國法規標章等也都是大問題，他不禁想問電視機前的國人能夠接受嗎？作為一個核能工程師，他必須說「沒有核安就沒有核電」，相信這也是全體國人的共識。