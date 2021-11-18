縣議員陳品安建議民政處提升生育津貼，來提升生育率。（謝明俊攝）

縣議員徐筱菁希望文觀局加強發展頭屋水上運動專區。（謝明俊攝）

縣議員徐筱菁質詢水利處長楊明鐃明德水庫環湖自行車道進度。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，18日輪由無黨籍縣議員陳品安、民進黨籍徐筱菁質詢，陳品安首先對苗栗縣生育率低，是否提高生育津貼等方式提升，並且要求縣府落實監管風電業者回饋金用在學校營養午餐上。徐筱菁議員則希望縣府加強頭屋水上活動來增加觀光，並要求對不良廠商問題投標縣府工程落實查核。

陳品安總質詢時詢問，苗栗縣生育率降至千分之5，通苑地區更降到千分之四，生育率降低，詢問民政處是否可以考慮提高生育津貼由8800再提升至1萬元。同時也考慮能否比照其它縣市編列人工生殖補助。縣長徐耀昌答詢表示可以考慮提高生育津貼。

陳品安接著替通苑地區請命，她表示通霄苑裡地區資源分配不均，發展不均，希望文觀局能打造通苑地區海岸景觀，加強民眾親水旅遊機制，尤其是通霄海岸3至5月間，潮間帶抹茶石奇觀，是國內少見的潮間帶奇觀，同時，部分海岸堤坊限制民眾走向沙灘，都需要縣府全力打造，文觀局長林彥甫回答，文觀局積極爭取通苑地區海岸改造，尤其是總統蔡英文應允過的拱天宮媽祖文化園區等，文觀局都全力爭取。

對於苗栗地區海域離岸風電，陳品安認為，離岸風電廠商申請設置，都要經過地方政府核准，希望縣府能落實管控要求廠商回饋地方，就像彰化離岸風電業者回饋3．3億元，彰化縣政府全部用在國小營養午餐上。工商發展處長詹彩蘋回答，目前苗栗有2家離岸風電廠商，各在竹南、後龍設置離岸風電機，後龍鎮獲9百萬元回饋金，全部用來補貼提供國中小學營養午餐乳品，至於竹南鎮的回饋金額就不清楚，未來通苑地區海域如果設置離岸風電時，將會注意回饋金使用方式。

陳品安並通霄鎮五北里某畜牧場超養牛隻，造成糞便無法處理，場內惡臭造成附近居民困擾，農業處長李乙廷，業已協請新竹畜產所人員前來協助處理糞便問題，包括了部分糞便移至公館南河村堆肥場協處，並加裝黑色攔網及次氯酸水自動噴灑設備，有效降低臭味形成及傳出。

陳品安並要求環保局加強對鄰里間資源回收業者的管理，切勿在民宅內堆積太多回收物，形成消防公安問題，同時，苗140線出現飆車族，非法競速，並有超高噪音妨礙居民安寧，要求環保局及警察局加強取締。

民進黨籍縣議員徐筱菁則針對目前甚夯的立槳運動，以及明德水庫環湖自行車道等議題，詢問文觀局及水利處，如何加強頭屋地區的水上運動資源，如頭屋國中在老寮溪舉辦的水上嘉年華，讓頭屋有觀光新景點，來吸引更多遊客。文觀局應允全力爭取相關經費，文觀局也希望爭取完成明德水庫環湖自行車道，成為新觀光景點，並爭取廠商在老田寮溪或其它合適地點設置立槳運動場。