一名女網友在日系服飾品牌Uniqlo買貼身衣物，回家打開袋子發現，竟然送衣架，令她又驚又喜，直呼「真的好開心」，並將其PO上網，文章吸引網友回應，不少人說結帳時店員都會問要不要拆，在沒有缺資材的情況下就會送給客人；PO文也釣出Uniqlo店員說，買貼身衣物本來就會附給客人，若是一般衣物就不會。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，16日在Uniqlo買貼身衣物，她拿回家打開袋子竟發現，竟連同衣架放在袋子裡，由於過去購物從來沒有買衣服送衣架的經驗，令她忍不住驚呼「本來就會附送衣架嗎？還是Uniqlo店員累了？但我真的好開心」。

圖文曝光後，網友紛紛留言，「其實本來就是可以附的，只是通常都會問說要不要拆」、「沒有特別缺資材的話會直接送給客人」、「有些店員會拆，有些不會拆」、「本來就會給啊，不然留太多也是丟掉」、「只要買貼身衣物就會附喔」；但也有網友說自己在Uniqlo買內衣褲從未附贈衣架，「真假啊，原來是可以送的？我從來都沒被送過」。

另外，留言中也有一名自稱是Uniqlo店員的男網友說，若是買貼身衣物本來就會把衣架附給客人，包括居家服的包裝，是商品的一部分，「只是很多人不知道」，但一般衣物的衣架，店員都會拆卸下來，因為成本太高、太貴了。