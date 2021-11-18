台灣之星18日宣布，與日本新創公司VACAN攜手合作物聯網服務，透過VACAN AI專利技術及設備，全自動即時監測空間使用狀況及監控區域人流，同時經過人工智能與圖像分析，提供民眾透過手機、電腦等多元終端裝置，即時查詢空位/人潮資訊。

台灣之星表示，截至10月為止，整體物聯網申辦量及營收顯著成長，申辦量年成長44％、營收年增24％，企業客戶營收年底目標達總營收佔比10％、年複合成長率達110％。

NACAN是日本合作經濟產業省認證的J-Startup企業，結合5G高網速、大連結、低延遲三大特性及其首創的「空位資訊整合平台」，透過VACAN AI專利技術及設備，全自動即時監測空間使用狀況及監控區域人流，經過人工智能與圖像分析，民眾透過手機、電腦等多元終端裝置，就能即時查詢空位/人潮資訊，發揮降低人潮群聚、減少等待時間、場域空間彈性調整、有效管理場域設備之四大優勢。

台灣之星表示，此解決方案可佈署於城市中所有場域，依據場域提供最合適的偵測設備、並提供客製化的資訊整合介面，以智慧城市解決方案的服務提供者之姿，創造資訊可視化的智慧城市。

新冠肺炎疫情衝擊全球，為人類社會帶來巨大影響，世界衛生組織(WHO)更表示，新冠病毒會繼續存在，像流感病毒一樣演化、不會消失，故許多因應疫情而生的行為改變將成為後疫情時代下的新日常，包含配戴口罩、勤洗手及保持社交距離等；也因此，隨著疫情趨緩、生活回到正常，隨之而來的空間擁擠程度仍是讓民眾感到擔憂的問題。

過去幾年，台灣之星積極拓展5G物聯網合作夥伴版圖，至今已橫跨超過24個產業領域，包含智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等超過300家合作夥伴，截至今年10月，相較去年同期，整體物聯網申辦量及營收皆有顯著成長，申辦量成長44％、營收成長24％，持續朝向企業客戶營收佔比10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著疫情在全球爆發後，為降低民眾的接觸染疫風險，成為各國政府急需面對與解決的首要問題。日本是世界排名前十的高密度人口國家，台灣之星此次攜手VACAN合作，就是看好其擁有多項技術專利的空間資訊整合平台以及在日本成功運營的經驗，未來再結合台灣之星的客製化5G企業連網解決方案，將能提供企業用戶最合適的空間資訊整合服務，讓都市系統及居民在各種環境衝擊和壓力下都能保持正常運作，並持續提升民眾最佳化體驗。

VACAN執行長河野剛進表示，該公司自創立以來，就立志希望透過IoT技術與各種感測設備採集實體空間裡的人流與擁擠狀況，透過數據的集約與整理，將即時空位資訊提供給消費者，且不論是商業空間、公共場所、餐飲娛樂設施及交通工具等，都是讓『空位資訊整合平台』服務可以展現價值的場域。

截至今年9月， VACAN已在不同國家、城市，合計超過15000個以上的各式場域導入服務；今年挾著在日本的豐富實戰經驗進入台灣市場，繼日本成田機場、FamilyMart全家便利商店、大丸百貨、江之島等知名場域後，率先於台北市松山區的宏泰金融大樓導入服務，未來與台灣之星將更緊密合作，協助台灣空間、人潮資訊之數據活用最大化。