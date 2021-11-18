網紅宛宛兒有D罩杯傲人上圍，還有翹臀長腿的曼妙身材，和男友「哥哥」交往後也時常在IG上放閃，直率性格吸引不少粉絲，日前她在IG曬出和哥哥互拍的美照，對方全裸泡湯的模樣全被捕捉，火辣指數破表，頓時在網路上掀起熱議。

宛宛兒17日晚上和男友在士林夜市甜蜜約會，還在限時動態分享美食照，告白男友：「感覺跟你在一起吃什麼都好吃的感覺。」晚上兩人入住北投的溫泉飯店，「來情侶泡湯之旅。」從宛宛兒曝光的畫面可以看到，他們住的房型是日式風格，還換上了浴衣，宛如置身日本。

情侶倆在泡溫泉時還玩起自拍，在全裸濕身的情況下為對方拍照，儘管沒有露出三點，宛宛兒大方展現S曲線，用手擋住重要部位，畫面依然超惹火，宛宛兒也詢問粉絲：「愛上用原廠相機人像拍照，我幫哥哥拍的比較好，還是他幫我拍的比較好。」

宛宛兒今年和男友穩交滿三周年，10月終於首度公開男友的真面目，她也提到當初會認識對方是在朋友聚會上，她發現男友的星座是牡羊座便主動出擊，才促成這段感情，男友露臉後也被網友大讚像韓國人，「像始源餒」、「始源的感覺」。