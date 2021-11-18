一年一度遊戲橘子周年慶【橘托邦】於11月18日至12月16日正式開跑！旗下12款PC與手遊共同推出豐富活動，公開遊戲年度數據並送出多重獎勵！共有兩大活動【電子元件收集活動】及【駭客任務】，玩家可透過參加任務蒐集抽獎點數，最多可進行23次抽獎！此外，遊戲橘子首度三方跨界聯名，與VTuber「杏仁咪嚕」、電競品牌「Logitech G」，推出獨家跨界電競禮包，只送不賣、敬請期待！

11月18日橘托邦！2021遊戲橘子周年慶集結旗下12款遊戲熱情開跑！

遊戲橘子將於11月18日至12月16日歡慶26周年！旗下遊戲產品：天堂M、天堂、彈射世界、龍之谷:新世界、召喚圖板、魔力寶貝M、艾爾之光、CSO絕對武力、跑跑卡丁車、新楓之谷、新瑪奇、新龍之谷，將全方位解析玩家遊戲數據！【居留身分證】將公開玩家個人遊戲數據，可看到5款遊戲的年度數據及伺服器排名，【馭電報】則公開每款遊戲的年度趣味及神秘數據，還有玩家排行榜大公開！

遊戲橘子周年慶，玩家數據＆遊戲年度數據大公開！

此次【橘托邦】周年慶共有兩大活動【電子元件收集活動】及【駭客任務】，玩家可透過參加任務蒐集抽獎點數，於【橘托邦抽獎核心】兌換豐富獎勵、最多可進行23次抽獎！

【電子元件收集活動】分為遊戲內任務及網頁活動任務，每完成一項任務皆可取得對應虛寶或2點抽獎點數「上帝粒子」，共有9種任務．全數完成加碼再送1點抽獎點數，點數可至「橘托邦抽獎核心」查詢。【駭客任務】以3位超人氣VTuber「杏仁咪嚕」、「灰名」、「十五號」為關主，玩家需要找出哪一位VTuber是駭客，共有3題、可取得3點抽獎點數。

活動中取得的抽獎點數，可於2021年12月7日至2021年12月16日，至活動網頁中的【橘托邦抽獎核心】使用，每1點可進行一次抽獎，有機會取得此次三方跨界聯名，與VTuber「杏仁咪嚕」及電競品牌「Logitech G」共同推出的獨家跨界電競禮包、限量100組！還有iPhone13 PRO MAX、Switch、Logitech G電競系列周邊等豐富好禮！

遊戲橘子周年慶，首推三方跨界聯名電競周邊！

歡慶26周年，beanfun!簽到簿及GASH也推出好康回饋！beanfun!簽到簿年度最豐盛獎勵登場，攜手13款遊戲及有閑購物，推出誠意滿滿的豪華虛寶、官方實體周邊、有閑優惠券等簽到獎勵！活動期間天天簽到累積「驚喜券」，簽到1日即可抽「樂豆點」，總獎金20萬大放送、全勤獎勵「500零用金」加碼再抽3倍名額！

GASH於11月18日00:00至12月16日23:59活動期間，全通路購買GASH點數卡，並成功儲值至《遊戲橘子官網》累積達2021點，有機會加碼再獲得50點4,000名、100點100名、GASH商城優惠碼$50元400名。於7-ELEVEN購買GASH點數卡單筆滿千即送$50元購物金共20,000組。活動期間累積儲值至《遊戲橘子官網》達50,000點之前20名還有5000點獎勵！