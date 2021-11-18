余姓男子因不滿女友分手，，逼打「分手砲」，又強迫她解鎖網路銀行密碼讓他轉帳取走10萬元，新北地方法院依強制性交、恐嚇取財罪將余男判處5年4月徒刑，上訴後，台灣高等法院改依強盜強制性交罪將余男重判11年6月。可上訴。
新北地方法院一審認為，余男使被害人身心受創嚴重，犯罪情節重大，犯後沒有悔意，依強制性交、恐嚇取財罪，判刑5年4月。高院二審認為，余男的行為構成強盜強制性交罪，且他犯後沒有悔意，仍以通訊軟體持續騷擾被害人，依強盜強制性交罪重判11年6月。
余姓男子因不滿女友分手，，逼打「分手砲」，又強迫她解鎖網路銀行密碼讓他轉帳取走10萬元，新北地方法院依強制性交、恐嚇取財罪將余男判處5年4月徒刑，上訴後，台灣高等法院改依強盜強制性交罪將余男重判11年6月。可上訴。
新北地方法院一審認為，余男使被害人身心受創嚴重，犯罪情節重大，犯後沒有悔意，依強制性交、恐嚇取財罪，判刑5年4月。高院二審認為，余男的行為構成強盜強制性交罪，且他犯後沒有悔意，仍以通訊軟體持續騷擾被害人，依強盜強制性交罪重判11年6月。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。