余姓男子因不滿女友分手，，逼打「分手砲」，又強迫她解鎖網路銀行密碼讓他轉帳取走10萬元，新北地方法院依強制性交、恐嚇取財罪將余男判處5年4月徒刑，上訴後，台灣高等法院改依強盜強制性交罪將余男重判11年6月。可上訴。

新北地方法院一審認為，余男使被害人身心受創嚴重，犯罪情節重大，犯後沒有悔意，依強制性交、恐嚇取財罪，判刑5年4月。高院二審認為，余男的行為構成強盜強制性交罪，且他犯後沒有悔意，仍以通訊軟體持續騷擾被害人，依強盜強制性交罪重判11年6月。