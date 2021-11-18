富達國際投資團隊今（18）日舉辦2022年投資展望說明會，富達認為，當前各國領袖面對抑制通膨或保持成長的兩難局面，預期低利環境仍將持續一段時間，全球股市步向軟着陸，而中國大陸促進「共同富裕」可望帶來投資契機，亞洲高收益債券及趨勢主題投資將成兩大投資焦點。此外，氣候因素影響資產配置決策，私募資產市場將提供另類投資機會。

全球經濟成長動能放緩，預期一系列風險將隨2022年而來。富達國際投資團隊在預期通膨升溫、中國大陸推動「共同富裕」、氣候問題關注度提升等背景前提下，提出對於來年全球經濟發展的看法。

經濟成長放緩 平添政策風險

各國領袖所作出的關鍵決定，將牽引2022年的全球經濟走向。富達預期通膨將持續上升且更具韌性，成為各主要央行必需應對的重要問題。執政者正陷入要先維持成長或先抑制通膨的兩難抉擇，但即使決策失誤仍有挽回空間，反而增加了執政者作出錯誤決策的機率。

富達國際亞洲固定收益主管Martin Dropkin指出：「雖然預期短期內通膨將導致利率上升及偏高的物價，且主要央行希望在2022年中之前，以相對較快的步伐縮減購債規模，我們認為利率將維持於偏低的水準更長一段時間。債市可能因為刺激措施退場而出現短期波動，惟由於目前債務水準偏高，因而需要超低利率來維持債務系統的運轉。」

全球股市正步向軟着陸

全球經濟急劇復甦所帶動的快速獲利反彈往往會逐步消退。目前全球股市已達到此轉捩點，預期2022年將步向軟着陸。此外，面臨通膨及利率上升、供應鏈斷鍊、高債務水準、及中國監管風暴持續等主要風險，可能將市場推向較差的情境。

中國三座大山改革 塑造經濟成長條件

中國大陸為支持全新的經濟成長模式，需作出關鍵性的政策決定。為解決社會不平等的問題，中國政府正著手進行醫療、教育和房屋等「三座大山」的經濟改革，預期這將造成相關產業持續數季的負面影響，之後才會觸底反彈。然而，開始有跡象顯示政策鬆綁的傾向，以支持中國大陸房地產市場及整體經濟的成長，這對2022年全球其他地區的經濟狀況亦可能產生巨大影響。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示：「中國市場推動共同富裕以實現持續性的內需消費成長，是長期發展重要的一部分。近期市場對中國大陸政府的監管目的及影響存有各種猜測，投資人情緒亦被牽引。中國大陸展現出將經濟發展模式轉向實體經濟的決心，傾向縮減債務及解決不平等問題，多於應對金融資產價格的下跌。這將增加道德風險，促使投資人更準確地為資產定價，往長遠的利多市場發展。」

繆子美續指：「對長線投資人而言，2022年是開始投資中國股市的好時機。投資人可從中國大陸下一階段經濟發展的重點產業著手，例如高端產品製造、可再生能源、電動車、軟體、大眾消費，及新一代醫療保健等。」

亞洲和新興市場具吸引力

有鑑於利率仍然偏低，明年全球投資人必需繼續面對尋求收益的挑戰。在預期通膨升溫的環境下，亞洲和新興市場相較全球其他地區提供更具吸引力的投資收益機會。

富達國際亞洲多重資產投資管理主管Matthew Quaife指出：「受到全球政策存在不確定性、通膨可能持續更久、以及中國大陸成長進一步放緩等因素影響，投資人必需更努力尋求多元化的收益。面對中國大陸房地產市場進行政策改革，投資人也許必需為進一步短期陣痛作出準備，但考慮到目前的評價水準，我們認為亞洲高收益債券的資產仍具吸引力。」

Matthew Quaife補充：「2022年，投資人還可以在趨勢主題投資中，找到更多元化的投資機會，包括中國大陸內需消費和創新主題，以及需要應對氣候危機的相關產業。」

將氣候因素納入資產配置的考量，在2021年已有所提升，此趨勢在2022年可望更加速發展。化石燃料進口國盼能改善能源安全問題的同時，投資人也正尋找氣候解決方案和新技術，準備投資佈局更徹底的新經濟定位。即使無法保證全球能攜手合作，各國政府對氣候變化的關注度已大幅提升，並將推出更多氣候相關政策。私募資產市場則可繼續為長線投資人提供具有成長潛力的另類投資機會，特別是從投資「棕色」資產轉為「綠色」資產的道路上。