喜憨兒基金會第一家自建烘焙庇護工場「喜憨兒和發庇護工場」位在和發產業園區內。（洪靖宜攝）

勞動部長許銘春及高雄市長陳其邁等人到內部參觀工場環境。（洪靖宜攝）

喜憨兒基金會第一家自建烘焙庇護工場「喜憨兒和發庇護工場」正式開幕，包含勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁以及多位貴賓一同出席剪綵，許銘春致詞更提到，勞動部的資源會百分百支持喜憨兒，陳其邁也喊話政治人物講話要兌現，一起打造讓憨兒能放心安心的就業環境。

成立26年的喜憨兒基金會，提供弱勢者就業，而庇護工場就是基金會培訓憨兒的重要基地。這間位在大寮區和發產業園區的「喜憨兒和發庇護工場」，費時一年三個月，自籌五千多萬元經費所設立，坪數約500坪，是全高雄坪數最大的庇護工場，18日下午正式開幕，包含勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁以及多位貴賓一同出席開幕儀式。

勞動部長許銘春致詞時表示，回到高雄格外有親切感，她更承諾，勞動部的資源會百分百支持喜憨兒，因為知道庇護工場經營不易，因此勞動部每年都會編列預月補助庇護工場，籌措人事租金等上，尤其疫情期間經營不易，每家最高24萬的補助，振興階段也給最高20萬的行銷補助，自己也帶了五倍券來採購消費，用行動支持。

高雄市長陳其邁表示，和發產業園區環境好，比鄰各大企業，他也喊話許銘春說要百分百支持喜憨兒這句話一定要兌現，笑說：「政治人物話講出去就收不回來」，至於庇護工場目前前3年免租金，陳其邁則承諾：「身為高雄市長這種話怎麼會聽得下去，在此承諾未來五年十年，租金市府會幫忙想辦法，但這錢會跟阿春部長一起來努力」，此話也引發現場拍手叫好。

喜憨兒和發庇護工場位於大寮區和發產業園區內，提供的產品內容有：麵包、西點、手工餅乾、生日蛋糕、餐盒、茶會點心、外燴、喜餅、彌月、伴手禮盒以及各式節慶商品。勞動部長許銘春及高雄市長陳其邁等人也於開幕儀式後一同彩繪餅乾和參觀內部環境，高度肯定和發庇護工場的設立。

由於工場設立於和發產園區內，建場規定非常嚴謹，相當重視環保、回收以及污染防治。另外還有原物料的來源、銷售定位以及行銷方向，也必須在建場前提交計畫，透過這次建場讓基金會的烘焙專業更上一層樓。基金會目前在高雄市設有四家庇護工場或商店，共可提供48名憨兒庇護就業，和發庇護工場就佔了18名，同時每年也將訓練有成的憨兒轉銜至一般職場工作。