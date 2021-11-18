黃少祺最近在三立八點台劇《天之驕女》中的角色被形容「百變」，除了戲一開始的霸總形象、到「張八歲」八歲小孩及目前長滿鬍子粗曠浪人等各種不同演技挑戰，被女演員虧說：「比我們女生花樣還多。」

黃少祺最近在《天之驕女》中所飾演的張嘉良因爸爸與兒子相繼發生事故，讓他自覺無用而放逐自我留了鬍子，還跑去打拳擊，化身成「格鬥天王」。黃少祺笑說，編劇從沒放過他的身材，這次還因應劇情大露腹肌拍攝一款海報。

黃少祺認真操肌。(三立提供)

這次長滿鬍子粗曠浪人的頹廢造型讓他覺得很新鮮，笑說平時鬍子長得快，但再怎麼留都沒辦法有落腮鬍的樣子。由於最近戲比較複雜，現在與回憶戲穿插拍攝，所以沒辦法留真鬍子，因此劇中造型是黏出來的。

格鬥的海報。(三立提供)

黃少祺忍痛單腳拍攝。(三立提供)

拍戲之餘，可以忍受多久沒刮鬍子，黃少祺表示，一個星期是極限，自己會看不習慣，最重要是吃飯下巴會卡飯粒，黃少祺也分享在家調皮的一面，他說每次只要留鬍子就會故意去蹭兩個兒子的臉，讓他們受不了大叫「爸爸不要用菜瓜布刮我的臉！」

黃少祺拍格鬥戲，腳意外受傷。(三立提供)

黃少祺(左)劇中和陳謙文對打。(三立提供)

另陳謙文最近加入《天之驕女》演出，巧的是兩人剛好分別在《天之蕉子》、《天之驕女》中演同個角色「張瑞坤」，黃少祺沒想到有機會同框，陳謙文開玩笑說：「我穿越時空來了！」

陳謙文。(三立提供)

劇中黃少祺要踢館格鬥場老闆陳謙文，將上演拳擊格鬥，面對一身肌肉爆發的黃少祺，陳謙文笑說，自從打了疫苗後自己也鬆懈許多，身材不比往常好，讓黃少祺露就好。

打戲一拍就是數小時，對沒練過拳擊的兩人也是大挑戰，沒想到黃少祺在對戰中竟不慎扭傷右腳踝，腫了一大包，忍著痛單腳跳對打陳謙文，敬業完成工作，確認畫面都拍完後才累癱坐下冰敷休息。陳謙文自認肌肉比不過黃少祺，於是自備有八塊肌肉圖案的背心應戰，笑說：「輸人不能輸陣！」