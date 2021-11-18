我國首批F-16V戰機作戰隊成軍，今天在戰機接裝典禮中進行單機性能操演的第21作戰隊分隊長林暄期表示，F-16V改裝後，滑行和落地更穩定，新換裝的AESA雷達可以更遠就看到敵人。曾駕F-16V攔截中共殲-16戰機的少校飛官胡宸毓也表示，與過去的機型相較，可以更早鎖定對方。
空軍代號「鳳展專案」將現有141架F-16A／B升級為F-16V（Block20），目前已64架完成性能提升，今天舉行接裝典禮，這也是全球首支F-16V戰機聯隊接裝，蔡英文總統上午親自到空軍嘉義基地校閱。
現場共有27架參與接裝典禮，其中12架F-16V分批展示空中分列式，並由中校飛官林暄期展示古巴8字、高速衝場、倒飛、四點滾、連續滾、側飛、9G轉彎、最大性能鑽升、短場落地等單機的性能展示。
林暄期表示，平時展示科目會長達15分鐘，但今天因為時程安排，只有10分鐘，因此僅展示最精華部分，其中小轉彎後直接垂直轉身，戰機本身必須要有良好的推力，否則速度不夠將難以轉身，但F-16V可順利完成。
雖然F-16V發動機沒有改變，但結構作大幅度的更新，F-16戰機在低空纏鬥部分本來就是架優良的飛機，這次改裝後，滑行和落地更穩定，遠距對空作戰部分因為換裝AESA雷達，可以更遠就看到敵人，爭取戰術的優勢，匿蹤塗層部分讓敵人更難鎖定我機，良好的穩定性也讓大家飛起來會更安心。
參與空中分列式的胡宸毓則表示，過去的F-16只能對空或對地選擇其中一種模式攻擊，但構改後的F-16V可同時對空丶對地，針對多目標的敵機作攻擊。
他也以日前負責攔截擾台共機為例，最近他駕駛F-16V與中共殲-16戰機在日間對峙，在雷達使用搜索上，可以更早鎖定對方，以前要距離比較近，約在40浬以內，現在更遠就可以鎖定，F-16V擁有新神射手莢艙，可以做另一種的標定，更早確認目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。