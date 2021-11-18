八旬老夫妻逛彰化家樂福大賣場，妻子借用輪椅給丈夫坐，並推下手扶梯，卻因方向不對又未拉上煞車裝置，輪椅瞬間向前滑動害老翁慘摔破頭，老嫗也向前趴倒手腳挫傷。事後家屬提告共同求償200萬元的醫藥費、看護費和精神慰撫金等，彰化地院審理後，判家樂福須賠償30萬95元；全案得上訴。

根據判決書，2017年4月間傍晚5點，高齡80幾歲的蘇姓老翁與劉姓妻子、姨子，一起到彰化家樂福逛賣場，由於擔心蘇翁走不動，向賣場服務台張姓女員工借用輪椅，由劉婦獨力推著丈夫逛；不料卻在下手扶梯時，輪椅未採反向推，又未拉煞車，老翁當場摔破頭，頭部撕裂傷並造成硬腦膜下出血，妻子劉婦也被巨大拉力拉扯向前倒地雙膝挫傷、肩膀拉傷。蘇姓老翁已於今年2月亡故。

家屬認定賣場業者有過失，提告多名主管過失傷害，均獲檢方不起訴處分，而民事損害賠償部分，針對老夫妻不斷進出醫院看診治療，交通、看護和醫藥費陸續花了上百萬元，應由賣場負擔7成過失責任，請求賠償劉婦與4名兒子共計200萬元。

家屬主張，老翁曾任台化彰化廠長，與妻子育有4子，1984年退休後大半旅居美國，返鄉探親時以在美國的生活經驗，推想業者應提供的安全標準，賣場卻忽略80多歲老人，認知、注意力都較低的現實，未監督員工告知顧客輪椅正確使用方式，並在賣場四周張貼明顯警語，又未提供可以自動卡停的安全輪椅，才導致意外發生。

業者反駁，強調員工出借輪椅時均有說明正確操作方式，主動詢問是否需服務人員協助卻遭拒，並出示影像強調轉角處均有張貼明顯警告標示，電扶梯也未故障，不需負損害賠償責任。

彰化地院法官審理時，認為家樂福在電扶梯入口處設告示牌，周圍卻堆滿貨品，難以辨識，轉角處警告標示，也難期待一般消費者輕易明瞭訊息。尤其業者明知提供的輪椅無卡榫供固定，上下電扶梯有可預見之危險，仍未思改進，技術上並非不可行，認定其服務顯未符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，有違《消費者保護法》之規定，因此對消費者所受損害，應負賠償責任。

法官也根據老翁家屬請求的賠償金額逐項審視，醫療費、交通費、看護費與額外支出，再加上精神慰撫金，合理金額應為42萬8707元，由於需自負3成過失、家樂福負擔7成過失責任，因此判決須賠償老翁遺孀劉婦與子女共30萬95元。

家樂福彰化店對於一審判決結果，表示尊重，不做評論；強調賣場每年定期配合政府相關安全法規與社福法令，進行設施與服務的改善。目前彰化店並未設有客用電梯，而輪椅出借僅限於單一樓層使用，並有服務人員在旁協助，若高齡顧客出現身體不適、無法移動，將由專人協助引導以輪椅移動至合適地點休息，若有特殊或緊急需求，則會立即請警消醫護協助就醫，不會讓長者自行搭乘電扶梯離去，或自行操作輪椅上、下樓層移動。