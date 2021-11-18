110年全國中正盃賽事今日賽程進行男子空氣步槍決賽，新北市林口高中派出男子選手5人參賽，楊子謙、陳建安、張有君與林琨峰4人打進決賽。就讀高一的楊子謙決賽時不斷提醒自己要專注，一路打敗隊友更擊垮全運會金牌宋佳彥，拿下屬於自己的第一面金牌，同時也和同學陳建安，陳庭瑞三人以總分1828分超前台北市萬芳高中和桃園市平鎮高中獲得團體金牌。比賽後了解狀況，教練郭孟熙表示太有創意了，能狠心要求自己不贏也很難，提醒下次不可以太用力。

楊子謙從國一開始學射擊，一直靠著勤問教練來解決自己練槍的問題。更在9月全國協會盃比賽中發現在比賽中應該要正向思考，做好自己的本分操作，不再苛求自己，更能夠在比賽中突破自己，提高命中率，創造成績。

楊子謙獲得110年全國中正盃高中組男子10公尺空氣步槍雙料冠軍。子謙的媽媽表示：與一般選手不同的是，楊子謙患有程度較重的讀寫障礙，不止書寫及閱讀上有一定的難度，動作和學習力較為緩慢、連聽懂不同語言對他來說都是極難克服的困難。

但是楊子謙用自己的方式與運用不同的策略，克服人生的種種困難，在他的訓練日誌中可以看到他用圖像紀錄所有的練習重點、或是用視覺輔助克服聆聽賽場中全程英語報讀規則的困難。

從小就曾經因為讀寫障礙和動作緩慢常被訕笑和排斥的楊子謙說，他一開始只想證明身心障礙的孩子也可以像一般的孩子甚至更好。但是慢慢地因爲射擊運動，他很享受專心的時刻、喜歡自己的節奏，享受每一場賽事。並且期許自己的故事能鼓勵正在經歷學習困難的孩子們。