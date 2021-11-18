桃園市治平高中三年級學生徐苡絜，今年參加全國運動會及全國中等學校田徑錦標賽，奪下1500、5000公尺3金1銅佳績，她因自我要求高想跑得更快，在高一時曾減重至39公斤，甚至造成骨折行走困難，歷經2年時間調適與苦練，終於在高三奪下好成績，目標亞洲青年田徑錦標賽國手資格。

徐苡絜在今年10月的全運會拿下1500公尺金牌、5000公尺銅牌，其中5000公尺的冠軍破大會紀錄，亞軍則是大專體育選手，她則以17分23秒拿下銅牌，是歷年來20歲以下參賽者第二好的成績，高中生能在強敵環伺之下有如此佳績非常不容易。緊接著她又在11月的全中錦賽事再度拿下1500、5000公尺雙料冠軍。

徐苡絜說，從小學五年級起就練田徑，升上高中後因為正值發育期，深怕體重變重影響成績，曾經每天只喝咖啡、牛奶和吃蘋果，體重一路掉到只剩39公斤，加上加強訓練力度，因營養不良及腳趾疲勞性骨折，讓雙腳無法支撐身體重量，因此常跌倒也無法自己爬起來，根本無法在田徑場上有好表現。

她回想那段時間，媽媽不斷鼓勵而且每天準備充足營養的食物送到學校，教練張家豪也在飲食及運動姿勢等協助她做調整，整整花了2年時間身心靈才調適到最佳狀態，她也不負重望在田徑場上發光發熱奪得佳績。她也說，不在乎自己有沒有拿獎牌，只在乎自己有沒有比別人更努力練習。

教練張家豪則說，看好她在明年全中運5000公尺有望破大會紀錄，未來她在田徑場上的表現無可限量。