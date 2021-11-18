1111人力銀行11日舉辦「2021幸福企業獎」頒獎典禮，信義房屋獲「營造建築類」金獎，信義房屋近年大大加碼員工福利，不只原有的第二胎12萬生育獎勵金，每年的彈性福利「信福幣」以及「轉職金」皆是業界創新，同時亦有各類社團鼓勵同仁發展自我興趣，在信義房屋創立40周年之際獲得幸福企業獎，給予信義房屋邁向永續好生活一大肯定。

「2021幸福企業獎」將全台灣幸福企業，以高薪、友善環境、特殊福利分類，活動歷時一個月，信義房屋獲選為「營造建築類」員工最幸福企業金獎。1111人力銀行調查顯示，制度面（薪酬、升遷、福利）及人際關係（工作氣氛、同事相處、部屬鬥爭），是上班族評選幸福企業的兩大重點，主辦單位認為，信義房屋以同仁為中心，推出各項創新福利及培訓方式，值得全台各企業參考學習。

信義房屋人資部執行經理李宜蓁(圖右)自立法委員林奕華(圖左)手中接獲1111幸福企業金獎。(圖/信義房屋提供)

信義房屋人資部執行經理李宜蓁表示，信義秉持「以人為本」的精神培育人才，絕不挖角，並在制度面、職場環境及創新上不斷精進，持續重視多元平等、營造幸福職場環境，深獲上班族肯定。

信義房屋推出產業創舉，實施彈性福利制度，每位同仁發送1萬枚「信福幣」，可以用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，如今年疫情期間就開放同仁購買居家健身設備甚至健身遊戲，期望居家辦公也能好好樂活，最高使用額度等同於新台幣15,000元，打造更彈性、更符合員工需求的福利制度，讓員工幸福超有感。

信義房屋各項福利及工作環境皆以員工為出發點，如業界最高「第二胎（含以上）生育獎勵金12萬元」，鼓勵同仁生育；業務新人到職前六個月月薪五萬元，滿30天離職除了原本的月薪五萬元之外，再加發五萬元轉職金，這項轉職金的業界首創，目的就是讓求職者沒有後顧之憂前來築夢。

成立40年的信義房屋，以實際行動鼓勵同仁生活與工作平衡，擴大企業對職場友善環境的施策。未來將持續以人為本不斷創新，給同仁更多的支援與照顧，持續打造讓同仁能盡情展現自我的永續好生活。