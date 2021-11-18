永豐實(6790)今日應邀參與證交所主題業績發表會，總經理徐志宏表示，受兩岸疫情及中國大陸能耗雙控等逆風干擾，2021年第三季營運確實相當辛苦，但隨著台灣商用市場回溫、中國大陸狀況持穩、漿價漲勢趨緩，加上潔品銷售旺季到來，預期第四季營運可望回升。

永豐實2021年第三季合併營收22.29億元，季減8.16％、年減8.7％，毛利率23.26％、營益率8.48％，低於第二季28.49％、14.38％及去年同期31.53％、14.79％。加上業外收益減少，使歸屬母公司稅後淨利1.56億元，季減達48.44％、年減達68.58％，每股盈餘0.64元。

累計永豐實前三季合併營收72.46億元、年減2.83％，毛利率28.42％、營益率13.41％，低於去年同期31.99％、15.85％。加上業外收益驟減81.54％，使歸屬母公司稅後淨利8.32億元、年減達27％，每股盈餘3.39元，低於去年同期4.7元。

永豐實總經理徐志宏表示，去年第三季處分全資子公司北京永豐餘家紙，業外認列處分收益挹注第三季及前三季每股盈餘約1元。除了比較基期墊高，今年亦面臨漿價及能源、運輸成本節節攀升壓力，以及兩岸疫情升溫影響。

徐志宏指出，漿價影響紙品成本達50～60％，第三季台灣疫情三級警戒，影響貢獻營收逾20％的商業通路需求，中國大陸亦遭逢油電雙漲、「能耗雙控」限電略為影響生產，揚州子公司生產受疫情升溫封城等亦影響產品出貨銷售。

不過，永豐實指出，五月花「舒敏」厚棒衛生紙年初上市後廣獲消費者青睞，第三季業績已翻倍成長。而疫情三級警戒後消費者清潔使用習慣改變，對潔品使用需求增加，帶動「橘子工坊」制菌洗病毒類洗衣精第三季業績，較上半年繳出雙位數成長。

展望後市，徐志宏表示，隨著台灣疫情趨緩、防疫警戒降級，商用通路隨著防疫規範鬆綁而逐步恢復開放，將有助商用市場需求回升。同時，國際漿價漲勢似有趨緩，中國大陸盡可能彈性因應降低可能風險，目前狀況未見進一步惡化，預期第四季營運可望有所回升。

由於紙品對營收貢獻達逾9成，永豐實對此積極拓展潔品市場，雖然已在天然潔品市場取得32％市占率，永豐實除了持續深耕天然高效的「橘子工坊」，並將透過訴求香氛除臭的「植淨美」及高CP值強效的「得意」品牌，積極搶攻中價位潔品市場。

永豐實潔品營收貢獻已自2018年的4.04％，逐年提升至去年的5.83％，今年前三季維持相當水準。徐志宏認為，去年永豐實的潔品營收成長動能還不算大，加上第四季向來為潔品銷售旺季，亦將有助第四季營運表現回升。

面對全球氣候變遷及全球淨零排放的挑戰，永豐實亦將持續推動再生能源使用，台灣楊梅廠及清水廠預計明年增設3套SRF固體再生燃料進料系統，提升SRF固體再生燃料比例，達到逐步減少化石能源使用及廢棄物減量的雙重目的。