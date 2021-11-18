外交部表示，今日與中美洲銀行（CABEI）簽署行政協定，自2021年至2025年，每年挹注100萬美元，資助貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜等4個中美洲友邦，執行中美洲銀行技術合作及能力建構計畫。

外交部與中美洲銀行成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，由外交部長吳釗燮與CABEI總裁Dante Mossi分別代表雙方簽署。財政部長蘇建榮、中央銀行副總裁陳南光共同連線見證。

台灣將透過這項基金，協助中美洲友邦促進經濟社會平衡發展，展現「Taiwan Can Help」的貢獻精神，並優先遴選台灣廠商或顧問參與技術合作計畫，有助提升我國產業在中美洲地區能見度，並深入瞭解中美洲國家國情、市場現況、商機資訊及經濟整合投資優勢，進一步擴大台灣在中美洲地區的商業布局。

吳釗燮表示，台灣與CABEI的合作關係將邁入30周年，30年來台灣不遺餘力地與CABEI共同努力促進中美洲地區的區域發展及經濟整合。2020年新冠肺炎疫情及颶風災害重創中美洲地區之際，台灣及時伸出援手，與CABEI攜手協助該區域國家對抗疫情及風災並促進經濟復甦。

面對後疫情時代的嚴峻挑戰，台灣透過在CABEI成立夥伴關係基金，盼以我國專業領域知識及經驗，透過技術合作或能力建構計畫實質協助中美洲友邦的經社發展。台灣將持續與CABEI、該區域友邦及友我國家，深化合作及加強信賴夥伴關係，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。