本月15日下午一時許，有民眾在新北市貢寮區藍灣咖啡廳前岸際，發現1具只剩上半身男浮屍，經警方採集DNA等生物跡證進行比對後，今天上午初步確認男屍身分，為9日在花蓮落海的61歲徐姓男子，死者落海後，在海上漂流6天被沖到貢寮沙灘，俟DNA結果出爐，會將遺體發還給家屬處理。

新北市消防局貢寮消防分隊、海巡署北部分署第二岸巡隊及瑞芳警分局，15日獲報在貢寮沙灘發現一具年約5、60歲男浮屍，立即派員前往，到場時見屍體已被浪沖到沙灘上，但軀體僅剩腹部以上部份，下半身不知所去，警方立刻到場採證，採集DNA等生物跡證進行比對。

沒想到16日在附近海域又發現斷肢腿部，警方為求慎重，分案報請檢察官相驗，經比對後，確認與15日的遺體為同一人，由於遺體外部特徵與9日在花蓮落海的61歲徐姓男子相符，因而確認男屍身分。

瑞芳警分局表示，雖然初步研判男屍身分，但為求慎重，目前已對徐男家屬採集DNA檢體比對，後續待DNA檢體報告出爐，再將遺體發回給家屬處理。

至於死者為何只剩上半身？瑞芳警分局指出，可能是落海後，被捲入在海中作業的遠洋漁船螺旋槳，造成肢體分離，並非人為切割導致。