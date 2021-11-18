通霄警分局苑裡分駐所員警與苑裡郵局行員全力阻止女鎮民被詐。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苑裡郵局行員，憑著機警反應，1天之中成功協同苑裡警方擋下2起投資詐騙案，讓2名苑裡女鎮民保住辛苦積蓄。

警方表示，16日上午，苑裡分駐所員警接獲苑裡郵局行員來電，1名王姓女鎮民疑似遭網路分享加入line群組即可領取明牌飆股詐術詐騙，急欲匯款8萬元整入指定帳戶，警方獲報趕往關懷，發現平台的詳細交易方式及要如何將獲利領出，王女均稱不清楚，只表示群組內有個投資高手，只要跟著他操作即可獲利。

經警方與行員合力向王女解釋，這就是最常見的Line群組「假投資高獲利交易平臺」詐騙手法，會先讓被害人小額獲利嚐嚐甜頭，然而當投資人將更多的資金轉入該指定的帳戶或網站後，就將面臨到最後割稻尾的時候了，被害人的錢將無法提領或是該網站整個消失，讓被害人血本無歸，王女最後才打消匯款動作。

同日下午15時30分許，苑裡郵局行員又通報苑裡分駐所員警，有另一名陳姓女子稱透過Line交友軟體認識一名自稱美國機械工程師的男子，因正在研發新型工程機器，向陳女商借研發資金5萬元整，匯入指定帳戶，並允諾會於年底前返台償還借金，經警方再度與行員向陳女解說查證後，陳女才恍然大悟停止匯款動作。

警方指出，這2起詐騙案是時下老梗詐術，但兩位被害人還是差點上當，所幸經警方與機警行員平時有合作默契，幫助兩位民眾「懸崖勒馬」，成功保住共13萬元辛苦血汗錢。