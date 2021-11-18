賴清德副總統今天表示，目前臺灣的總生育率僅約1.017，這是非常嚴肅的問題，加上臺灣民眾的平均餘命已經延長到80.2歲。在生得少、又活得久兩個效應衝擊下，今年全臺65歲以上人口數占比已達16.7％，這個趨勢如果不改變，推估至2025年將突破20％，邁入超高齡社會。

賴清德今天出席「2021台北國際照顧科技應用展開幕典禮」，進行啟動儀式，並參觀「長照中心」、「國家住宅及都市更新中心」、「租屋服務博覽會」及「國家衛生研究院」等展區。

高齡人口占比高，賴清德：2025年突破20％，邁入超高齡社會。（總統府提供）

賴清德致詞時表示，政府推出長照2.0政策，就是要建構優質、平價且普及的長照服務體系，讓有需要的民眾看得到且用得到。為了達到目標，在制度方面，政府積極充實、培養長照人力。

他提到，在執行面，擴大服務對象，同時增加服務項目、提高服務時數、擴充服務據點，未來希望每一個國中學區至少有一個日間照顧中心。目前全國社區整體長照體系布建數已超過1萬家，長照服務涵蓋率已經達到54.7％，代表這幾年來的共同努力，已經獲致成果。

為了建構優質的長照服務體系，賴清德指出，除了往前連結到健康促進、預防保健，也往後連接到醫院，甚至是安寧照護，整個串連起來，不僅是照護的體系，還串連了一級、二級與三級醫療的功能。

此外，政府也引進醫療器材，特別是智慧化的醫療器材，讓整個照護醫療體系也能夠智慧化。他說，今年5月1日，《醫療器材管理法》開始實施，就是希望簡化醫療器材申請的行政程序，讓產品能夠迅速上市。同時，也歡迎、開放ICT產業，讓人工智慧、物聯網、VR及AR等新科技都可以被融合進來。

不僅科技產業已跨足到健康領域，機械業也是如此。他認為，這是一個很好的情況，醫療界與科技界、工業界結合，大家一起努力，讓長照體系朝智慧化的方向發展。要達到這樣的目的，光靠政府是沒有辦法的，必須要有產業界、醫界、科技界、製造業界，以及學界、民眾，大家共同努力。

雖然臺灣人口老化比例持續增加，但他希望在政府與各界的共同努力下，可以讓臺灣這塊土地上的資深國民活得久、活得健康、活得快樂、活得有尊嚴，活得更自由。