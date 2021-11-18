民進黨立委許智傑在立法院質詢時表示，推薦總統府南遷至高雄鳳山衛武營，能兼顧莊嚴、浪漫、親民，還可取名叫「藝術森林總統府」。對此，高雄市長陳其邁表示，高雄正在站在城市轉型的浪頭上，但總統府要不要南遷，除了有政治意涵，也必須有長遠的規劃。

民進黨立委許智傑18日於立法院質詢時提到總統府南遷議題，他選出最佳位置就是高雄鳳山衛武營，這裡腹地廣大，還有藝術文化中心等，可取名叫做「藝術森林總統府」，兼顧莊嚴、浪漫、親民的感覺。對此，總統府秘書長李大維回應，將會把意見帶回去參考。

高雄市長陳其邁18日出席「喜憨兒和發庇護工場」開幕儀式，被問到時表示：「高雄市現在最重要的事情是讓產業轉型，能夠在城市的轉型過程有更多機會能被世界看見，我相信以高雄過去發展的基礎，其實也正在站在城市轉型的浪頭上，所以總統府要不要南遷，除了說有政治的意涵，當然也是必須有長遠的規劃，對首都資源的配置，或者是國土規劃，才有比較好的討論。」