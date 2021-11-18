在一段感情裡，有些情侶會給彼此一點空間，認為過於約束對方，會造成相處間很有壓力，不過有些人則相反，反而覺得另一半的管束，能給予他們安全感，《搜狐網》近日分享3個喜歡被女友管的星座男，在被管的過程中，他們不僅不覺得厭煩，甚至會覺得安心。

1.巨蟹座

巨蟹男是出了名的顧家，他們個性本身就不強硬，在感情中，甚至有些被動與內斂，因此對於他們而言，管束算是引導的一部分，巨蟹男非但不覺得厭惡，甚至會慢慢上癮，產生安全感，加上巨蟹座知道，伴侶管他們是為了愛，因此他們心甘情願被另一半管。

2.金牛座

金牛男非常有主見，而且個性很倔強，但在感情中，他們對伴侶管束並不反感，因為金牛男有時很愛鑽牛角尖，需要另一半管束與指引，他們才能盡快找到問題的答案，只是金牛男脾氣大又很固執，因此伴侶在管束時，不要表現的過於強勢，要用柔性的方式管對方，金牛男才能心平氣和的與對方討論，了解自己需要改進的地方。

3.天蠍座

天蠍男在感情中，非常缺乏安全感，他們很享受女友管人的感覺，甚至不覺得這是一種壓力，相反的，另一半若是不管天蠍男，他們反而會胡思亂想，甚至認為對方不夠愛自己，對他們而言，管束是感情的流露，而且天蠍男本身占有慾就很強，也會產生想管女友的想法，因此會希望對方因為愛而對自己產生類似情緒。