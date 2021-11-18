【LIVE直播】公投17案「重啟核四」 意見發表會 黃士修正面迎戰台電處長許永輝｜2021.11.18

四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」於15時至16時登場，由台電核能發電處長許永輝擔任代表反方。許發表會第二階段表示，即便S斷層如正方黃士修所言不是活動斷層，但核四重啟仍有諸多問題，包括須重啟地質調查等。

許永輝表示，黃士修說S斷層明明就不是活動斷層，黃引用的是102年3月的報告，但黃只讀到157頁，後面的30頁黃沒有讀，學者在裡面提到，直接將它判斷為非活動斷層是有爭議的，呼籲黃把後面30頁看清楚。

許永輝強調，就算它不是活動斷層，就算93.9公里沒連接，重啟地質調查保守估計至少要4年以上。何況即便砸錢把所有技術問題都克服，核四目前仍面臨諸多問題，包括建廠執照已失效、建造必須依核管法提出安全評估報告、必須用新修定的的耐震標準等。

許永輝再重申，即便S斷層明明就不是活動斷層、93.9公里也還不確定，但依據2007年耐震法規，必須要對320公里內的斷層重新調查，而且要針對斷層與斷層之間的關係去釐清，包括A斷層震波是否會影響B與C斷層，這是非常嚴重的問題。