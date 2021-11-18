時代不斷改變，就連學生也都是人手一支手機，有網友回憶，表示自己以前上課都是假裝聽課，實則偷偷發呆，左右同學有的看漫畫、有的打電動，讓他不禁好奇「以前沒智慧手機的時候大家上課都在幹嘛?」沒想到竟掀起網友熱烈回應，留言分享自己的上課法寶。

原PO在PTT的八卦板上開啟討論，指出現在的小朋友真的過很爽，上課都直接在抽屜裡偷玩手遊，不像自己當年讀書時，只能看著老師假裝聽課，實際上是在發呆。原PO也回憶起，當年的同學們有些是在偷看漫畫，或是打gameboy，「整個學生生涯都浪費掉」。

原PO詢問，「各位老人們當初也是像我這樣嗎？」沒想到掀起網友熱烈回應，回憶起過去上課時光，「以前高中上數學課都在發呆」、「聊天、睡覺、跟女生傳紙條」、「在教室後面煮火鍋啊」、「睡覺，耳機線藏外套聽音樂」。

也有不少網友走知性路線，分享自己上課時必備小說一本，「那年代超流行言情小說」、「我都看小叮噹」、「三國演藝紅本我看了三次」、「金庸小說看了不下五次」、「國中的時候超商有49元小說，買了一大堆」。