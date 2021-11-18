蔡昌憲將於26日推出首張專輯《有閒》，日前拍攝新歌〈玲瑯踅〉MV， 他化身成雜貨店老闆，在店內看著兩位年輕人上演青澀純真的愛情，像個月老一樣默默牽線，讓真心相愛的人都能陪著對方到處玲瓏踅。談到夫妻兩私下相處哲學，他打趣說，在感情裡自己是「M體質」。

蔡昌憲笑說：「享受被老婆壓著打的感覺，喜歡被罵，喜歡被管，反正過去了就海闊天空了。」與老婆相處十分有一套。蔡昌憲《有閒》專輯上周預購首日，空降網路通路CD即時榜冠軍，卻在全館不分物品種類即時榜輸給口罩淪為第二，讓他開玩笑地說：「口罩真的好難打喔！」，〈有閒〉單曲也在數位平台的台語新歌榜快速挺進到亞軍，坐二望一的蔡昌憲，不忘喊話粉絲：「有閒無閒，大家快點聽起來。」

蔡昌憲新歌釋出，獲得好評，首波單曲〈有閒〉由宇宙人小玉量身訂做，呈現蔡昌憲質樸可愛的性格，還能聽見獻出填詞處男作的蔡昌憲，由韋禮安譜曲的溫暖情歌〈袂見笑〉，備受注目的創作新秀知更又再一次交出亮眼作品，以蔡昌憲的英文名字Emerson為名，打造溫馨動人的真摯友情之歌〈葉馬桑〉，充滿意義。而蔡昌憲全專輯集結五大電台首播11月22日-24日 hitFM 〈玲瑯踅〉、11月24日飛碟電台播出〈葉馬桑〉、11月24日-26日分別在POP RADIO播出〈無火的夜市〉、中廣播出〈彼當初〉、好事聯播網播出〈袂見笑〉。

蔡昌憲（左二）日前拍攝新歌〈玲瑯踅〉MV，與黃韻玹（左起）、初孟軒、李紅激盪合作火花。（何樂音樂提供）