陳女士的右腎因血栓阻塞血管(紅圈處)，造成腎中風發生。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一位65歲的陳姓婦人，因右腰痛到其他醫院就診，皆診斷為腎結石，但服藥後仍未改善，因此轉往大千醫院急診就醫。醫師立即安排腹部超音波檢查及電腦斷層掃描，發現是右邊腎臟的血管阻塞，亦即俗稱的腎中風。經緊急安排放射科醫師做血管攝影，確認為血栓堵住血管，便施打血栓溶解劑將血管打通，病人住院觀察一週後順利出院，腎臟功能也完全恢復正常。

大千醫院泌尿科主任吳亞伸表示，腎臟有一條主要的腎動脈，然後再分成兩條大血管及三條小血管，只要任一個地方被阻塞，血流進不去腎臟，就會造成缺氧現象而產生劇烈疼痛。血管阻塞的原因有兩個，一為血栓阻塞，與心肌梗塞及腦中風的道理相同；另一個則是在劇烈運動後造成血管內壁破損，也會造成阻塞。若是血栓阻塞，就需透過血管攝影及施打血栓溶解劑治療，而內壁破損只需透過血管攝影將內壁打開即可。

這次的案例陳女士是屬於血栓阻塞，吳亞伸主任也進一步協助她找出形成血栓的原因，發現是因為病人本身有心律不整的情形而導致血栓形成，因此也會同心臟內科醫師診治其心律不整的問題，以預防下次血栓造成中風的現象。

吳亞伸指出，腎結石是屬於阻塞性的疼痛，會造成腎臟痙攣，讓病人痛到全身冒冷汗，而腎中風是缺氧性的疼痛，會產生劇烈又有撕裂的疼痛感，但仍需透過精密的檢查才能確認。吳亞伸提醒，當發生腎中風時，若能及時確診並治療，病人都能完全恢復正常且無後遺症，因此建議民眾務必把握治療黃金時機。