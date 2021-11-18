台灣一直都喜歡和南韓比，從出口、人均所得、經濟成長率到股匯市表現，甚至體育賽事等。財信傳媒董事長謝金河表示，台韓今年出口都很強勁，南韓前九月出口4677億美元，成長近3成，與台灣旗鼓相當，但台股大漲，韓股卻陷入空頭跌勢，今年前兩季GDP，台灣都優於南韓，加上去年南韓經濟成長衰退，韓元又大貶，如果台灣今年經濟成長率破6%，人均所得很可能追上南韓。

財政部統計，台灣前10月出口衝上401.4億美元，年增24.6%、連16紅，為金融海嘯來最長上升周期，累計今年前10月出口3642億美元，進口3103.8億美元，分別年增30%、33.7%，雙雙刷新全年史上新高。

另外，行政院主計總處10月底發布的第三季經濟成長率概估為3.8％，2021年全年經濟成長率可望達6.01％，

謝金河在臉書發文指出，過去30年來，台灣和南韓最喜歡比拼經濟，今年已近尾聲，台灣和南韓股市都成外資提款機，亞洲前兩大外資賣超巿場，南韓第一，台灣第二，但今年台股已大漲超過20%，南韓幾乎把今年漲幅都吐出，只小漲1.9%，台韓今年出口都很強勁，南韓前9月出口4677億美元，成長近3成，與台灣（前9月出口3240.7億美元，年增30.7%）旗鼓相當，南韓也以半導體為主力，三星之於南韓，就像台積電之於台股，但台股今年大漲，韓股卻呈現空頭排列的跌勢。

在台韓匯市、GDP方面，謝金河說，台幣今年升值2.25%，韓元卻貶值8.35%，去年台灣經濟成長率3.11%，南韓是負1%，今年前兩季GDP，台灣都優於南韓。再看人均所得的南韓在2016年已達29330美元，2019年是32115美元，台灣遠遠被南韓拋在後面，台灣去年人均所得為29503美元，大約是南韓2016年的數字。

謝金河強調，南韓去年經濟成長率衰退1%，人均所得退到31000美元，今年韓元貶值近1成，台幣匯率從去年的29.5升至27.8左右，這一來一回之間，台灣如果今年經濟成長率超過6%，台灣的人均所得很可能追上南韓，台韓經濟出現微妙變化！