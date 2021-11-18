創源(4160)下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理蔡政憲說，數位事業、基因及數位加值後市都十分看好，將成為明年度營收成長主要動能。

創源前3季營收較去年成長21%，創下同期營收歷史新高，其中數位事業相較於去年同期營收翻倍。蔡政憲指出，公司將國際上快速發展應用的RNA技術，擴大應用於生殖醫學，並響應試管嬰兒補助政策，幫助解決高齡少子化社會問題，創源至今服務已突破全台90%生殖醫學中心，胚胎染色體檢測(PGT-A)更強佔全台6成。

疫情之下，帶動RNA技術應用與商業化的大爆發，從臨床檢測、治療、製藥到疫苗研發，均備受關注。創源將RNA技術應用在同為國家重視的少子化問題上。鑒於近十年人工生殖需求增加近5倍，國內高齡產婦多達3.3成，透過miRNA生殖技術-MIRA，能幫助反覆流產孕婦抓出原因而成功懷孕，此項技術獲國內外醫界專家肯定，已獲美國、印尼、中國、泰國、越南、馬來西亞、西班牙等國醫療院所引進使用。

在後疫情時刻，精準健康與個人化醫療必然成新常態，創源運用「台灣精準醫療計劃」(TPMI)技術平台，推動「全齡精準健康」檢測服務，透過國人專屬的基因大數據，評估疾病風險並提升用藥安全，未來還可持續更新基因分析結果，串聯檢測報告，輔助醫師臨床療程，評估病患施打疫苗方式，降低患病及預後風險等。如透過「創源基因」APP，用戶可看到個人疾病風險、先天體質傾向或用藥反應檢測結果，再結合健保署「健保用藥查詢資料庫」，精準就醫用藥，全方位管理健康。