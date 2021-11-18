因景氣相關族群以及原油業者走跌，18日日股開低走低，但傳出日本政府將實施另輪更大金額的景氣刺激方案，日股也一度翻紅，日經指數收29598.66點，跌89.67點或0.3%。東證收2035.52點，跌2.82點或0.14%。

據悉，日本新的景氣刺激計畫將耗資55.7兆日圓，約4880億美元，比市場預估的30兆到40兆日圓要來得大很多。不過，NLI研究院認為，要看方案的具體方向為何，若對經濟成長有幫助的，對日股才有實質意義。若沒的話，這項利多就變得有限。

航運業者與鋼鐵製造商跌幅較大，東交所內海運指數跌4%，川崎汽船跌7.3%，日本郵船也跌4.4%。

同時，鋼鐵製造類股跌1%，產量規模最大的新日鐵也跌1.9%。

路透社報導，因美國要求中國大陸以及日本等主要石油消費國釋出並調降石油儲備量，國際原油價格下挫，日本石油相關類股也下跌。帝石跌7.1%，出光興產也跌3.6%。

衛采與美國Biogen合作開發的阿茲罕默藥物未獲歐盟批准，故股價收跌9%。