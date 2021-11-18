台泥(1101)集團在大陸第一個開放生態循環工廠正式落成，今日舉行廣東韶關廠竣工儀式暨戲水樂園開園慶典。台泥韶關廠設備選型以超低排放標準設計，建成後日產6000噸的水泥熟料生產線不僅將輸送高品質的水泥支援大灣區建設，還將利用先進技術致力成為城市的淨化器，通過水泥窯協同處置周邊城鎮的生活垃圾，年處置能力超過6萬噸。這也是台泥企業團繼花蓮和平廠開啟DAKA園區之後，又一個敞開大門積極推動工業與社會的對話的示範工廠。

台泥韶關廠地處粵港澳大灣區輻射湘贛發展的核心區位，韶關廠專案總投資逾人民幣11億元，包括1條6000噸/日的熟料水泥生產線，同時具備水泥窯協同處置200噸/日生活垃圾的能力。台泥企業團將韶關廠打造成在大陸的示範性工廠，在循環經濟和節能減碳領域希望成為行業標杆。

台泥集團董事長張安平指出，相信社會工業共榮共綠，才是兩者之間最和諧的關係，我們非常願意從自身做起，積極開展工業與社會的連接與對話，因為工廠除了生產以外，它也應當是一座沒有圍牆的學校，一處社區居民休閒娛樂的場所，一塊原生動植物的保育區。今年是台泥邁向75週年的重要時刻，也是台泥開啟百年航程的一條嶄新地平線，希望韶關從今天開始，不僅成為節能減碳的行業標竿示範工廠，也能紮根社區，融入於其中重要的一份子，做好服務村鄰家園的好鄰居。

台泥韶關廠今天開幕的戲水樂園區，對廠區周邊村鎮的居民給予特殊優待，不僅樂園各項設施對他們完全免費開放，未來還考慮引進村民進駐販售有地方特色的手工藝品和小吃。如若樂園將來產生盈利，也將悉數回饋投入到鄉村教育基金支持當地小學發展。