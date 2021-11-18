第三季全球債務下滑，但仍接近6月底創下的歷史記錄，而新興市場的債務則創下歷史新高，達到92.5兆美元。

包括政府、家庭和公司債務在內的全球總債務規模在第二季創下歷史新高，到了9月底則下滑至296兆美元，但仍較疫情爆發前增加約36兆美元。

根據國際金融協會（IIF）彙整的數據，由於全球經濟持續從這場大流行病中復甦，第三季債務占全球年度經濟產值比重下跌逾10個百分點，為350%。不過，新興市場債務總額微升至92.5兆美元，其中以中國的債務占最多。

自2019年底以來，中國的債務占GDP比重已大幅攀升25個百分點，達到330%，且約占同一期間新興市場累計總債務的八成以上。新興市場的政府債務占GDP比仍維持在63%的歷史高點附近。

因政府債務增加，第三季中國以外之新興市場總債務規模達到36.4兆美元，亦創歷史新高，不過，今年其外債占GDP比重可望跌破43%，較2020年近46%的歷史高點下滑。

數據顯示，自2019年底以來，新興市場增加的債務超過95%是本幣債券，但這類債券對外國投資人的吸引力已經下滑。外國投資人現在持有新興市場約19%的本幣債券，較2019年底的23%縮水。

外資持有之印尼和俄羅斯的本幣債券減少最多，反之，外資對中國、秘魯和韓國的本幣債券需求增加。

已開發市場第三季債務減少1.4兆美元，其中以日本和歐元區的債務跌幅最大。

報告指出，已開發市場的支出多用於社會安全網和健康照護，仍只有極小部分是用於環境保護和氣候變遷。IIF表示，隨著脫碳計畫持續增加，許多政府料將投入更多資源於應對氣候變遷的優先措施，這對政府債務和利率將造成重大影響。