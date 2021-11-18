大陸國家發展改革委等10部委近日聯合發佈《全國特色小鎮規範健康發展導則》針對特色小鎮空間佈局、品質效益等方面，明確訂出13項具體指標，劃定5條底線的操作基本指引，例如提出包含「房住不炒」底線，要嚴防特色小鎮出現房地產化傾向，鼓勵特色小鎮住宅用地占比原則上不超過30％，鼓勵在25％以下。

大陸國家發改委官網近期發布通報，核實多地「虛假特色小鎮」，對特色小鎮建設產生不良影響。舉其中一案例說明，四川省鹽邊縣紅格鎮是一個行政建制鎮，並非特色小鎮也未納入省份特色小鎮清單，卻以「紅格陽光溫泉康養旅遊小鎮」之名對外宣傳而違反明確要求。

實際上，據《人民日報》海外版引述大陸國家發改委資料，在2017年底前，大陸對外宣稱「特色小鎮」數量較多，其中存在大量虛假虛擬小鎮。截至2021年上半年，全大陸各省份清單內特色小鎮減至約1600個，其中一半位於東部發達地區，未來預計數量還將減少。

大陸國家發改委推進城鎮化工作辦公室綜合組組長吳越濤介紹，最新公布的《導則》要求特色小鎮須納入各省份清單並符合要求條件，未納入的及時清理或更名。從數量來看，人均GDP少於1萬美元省份的清單內特色小鎮原則上不多於50個，鼓勵控制在30個以內。

由於部分地區特色小鎮的建設過程存在房地產化傾向。中國社科院農村發展研究所所長魏後凱認為，特色小鎮要以產業為支撐，但近年一些地方特色小鎮建設變了味，房地產用地過多，產業和配套用地明顯不足，應引起重視。

吳越濤說，《導則》也明確提出「房住不炒」底線，嚴防房地產化傾向，除原有傳統民居外，特色小鎮建設用地中住宅用地占比原則上不超過30％，鼓勵控制在25％以下。