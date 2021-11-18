山林開放後，山域事故頻傳，冬天是登山旺季，但高山氣候變幻莫測，山友應慎防失溫，因為一旦身體失溫時，生命只能維持3小時；酒精會讓身體有溫暖假象，實際上更容易陷入失溫險境，不可不慎。

玉山國家公園管理處指出，登山一定要知道333原則，失溫時生命僅能維持生命3小時、缺水可維持3天、缺糧可維持3周，由此可知失溫喪命的風險極高。

高山氣候變幻莫測，登山慎防失溫。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處表示，預防失溫有3撇步，首先，預防體溫散失要注重衣著，內層穿排汗衣，將汗水引到衣物表面，減少熱傳導；中層為保暖化纖或羽絨衣，防水透氣的外套可隔絕風寒，同時避免內層衣物因潮溼而失去隔熱效果，還要戴保暖帽，也應攜帶備用衣物，到宿營地點時替換。

玉管處強調，登山是持久而耗氧的運動，行進間可適當補充糖果等食物以產生熱能，隨身攜帶保溫瓶，飲用溫熱水，避免喝下冷水帶走體熱，也可避免人體因脫水而增加失溫及凍傷的危險。此外，酒精會使人體血管擴張，而產生溫暖假象，實際上是讓體溫散失得更快，所以登山飲酒有可能讓人陷入失溫險境。

登山必須適應高山的高度變化、天氣等外在風險，特別是山區氣候瞬息萬變，秋冬季節夜間溫度常降到冰點，若加上降雨，在裝備不夠完善下很容易引發失溫，或其他突發狀況。

玉管處提醒山友，攀登3000公尺以上高山，切記保暖、適時補充熱量及察覺身體變化；有三高或心血管疾病史的民眾，不要勉強上山，親近山林前，務必做好風險評估及萬全準備。

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